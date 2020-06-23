Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)Зеленый - цвет жизни и надежды, напоминают организаторы конкурса
Фоторепортажи
50В Сети выбрали самые красивые фото года
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
19:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По ее информации, магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр подземных толчков расположен на берегу залива Теуантепек в штате Оахака. USGS отмечает, что очаг залегал на глубине 33 километра.

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.

В то же время Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает, что магнитуда составила 7,5, а очаг залегал на глубине 10 километров. Ближайшим к нему населенным пунктом является городок Санта-Мария-Хадани с населением примерно 6 тысяч человек, отмечает EMSC.

О разрушениях или пострадавших пока не сообщается. По данным РИА Новости, в столице — городе Мехико — толчки ощущались несильно. В то же время жителям эвакуированных зданий пока не позволяют в них вернуться.

 Харламов прокомментировал развод с Асмус
Путин обязал богатых россиян платить по-новому
Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
Семьи с детьми до 16 лет получат выплату в 10 000 рублей в июле
Путин объявил о повышении налога на заработок более 5 млн рублей
Украина: Россия должна $100 млн в год за базирование ЧФ в Крыму
Как выглядит розовое озеро в Крыму (фото)
В Сети показали лучшие «зеленые» снимки (фото)
Крупный российский туроператор объявил о закрытии из-за пандемии
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
3 актера РФ, которые увели жен у лучших друзей
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Hi-Tech
Посмотрите, как заходит Солнце над другими мирами Влияние захода на облик разных планет наглядно показали на видео
Горячие темы на Авто
А давайте помечтаем, говорят мечты сбываются 359
Путин не исключает возможности вновь баллотироваться в президенты 264
Новый анекдот от правительства: Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой 237
Никогда мир не станет прежним. 144
Кино
Сериал с Ириной Пеговой и Децлом выйдет на СТС: фото со съемок Работа в ситкоме «Погнали» стала последней ролью Кирилла Толмацкого
Новости партнеров
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Популярные темы на «Детях»
Круг замкнулся или что делать если выхода нет 301
Как простить бм 187
Хвастаться буду! И нисколько не стесняюсь! 155
Страх перед родами. 115
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Новости партнеров
Ефремов уже почти при смерти
Эта мирная страна стала новым врагом России. Никто не ожидал такого
Подача воды в Крым возобновится: Зеленский переступил через себя
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь