03:02 (мск), источник: Коммерсантъ
СКР расследует торговлю младенцами в Москве
Пятерых младенцев обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Москве.
Следственные органы ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми; от трех до десяти лет лишения свободы) после того, как 23 июня в квартире жилого дома на улице Аргуновской полиция обнаружила пятерых младенцев.
Как рассказал «Ъ» источник в правоохранительных органах, в полицию обратились соседи
«Устанавливаются родители детей, а также все обстоятельства произошедшего», — говорится в официальном сообщении СКР.
По данным «Ъ», договоры на детей оформлялись фирмой «Свитчайлд». Адвокаты этой компании Алексей Уткин и
Впрочем, господин Рамазанов рассказал «Ъ», что в квартире находилась только одна женщина — гражданка Китая: «К ней никого не пускали. Сейчас ее вывели по пожарной лестнице, загрузили в машину и доставили в следственный отдел по Бутырскому району. Мы с ней общались два раза по телефону, на заднем фоне были слышны голоса, раздавались вопросы о документах на детей и на квартиру». Однако адвокат отметил, что пока не обладает информацией по существу дела, так как его еще не ввели в курс дела и он только сегодня приступил к выполнению своих обязанностей, направило его адвокатское бюро «Калой.ру».
Как сообщается на сайте компании «Свитчайлд», она работает в области суррогатного материнства более 14 лет. «За это время из небольшой юридической компании мы выросли в многопрофильный холдинг, работающий в сфере вспомогательных репродуктивных технологий в России, — говорится в презентации.— Многие наши клиенты обращаются к нам и за “следующим ребенком” и готовы рекомендовать нас тем, кто еще стоит перед выбором агентства суррогатного материнства. Мы — лучшие, что признают и другие участники рынка».
Издание Baza сообщило со слов сотрудников компании «Свитчайлд», что новорожденных навещали их «новые» матери, две из них находятся в Москве. «Как утверждают представители фирмы, все процедуры были правильно оформлены юридически и возникшая ситуация — недоразумение, — говорится в сообщении.— Они отмечают, что с их стороны все процессы были проведены — подобраны суррогатные матери, постоянно наблюдали за ними в течение всего срока беременности и проконтролировали рождение. Дальше держать детей у себя они не могли». Также Baza отмечает, что у органов опеки «возникли большие вопросы к состоянию квартиры, в которой находились дети».
В департаменте социальной защиты города Москвы сообщили, что «специалисты органов опеки немедленно вышли по адресу нахождения детей»:
«В настоящее время дети находятся в больнице, угрозы жизни и здоровью малышей нет. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы».
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская ранее также сообщила журналистам, что внешне дети здоровы. И об этом же заявила и детский омбудсмен при президенте РФ Анна Кузнецова, которая, по ее словам, «находится на связи со следственным комитетом по Москве, департаментом социальной защиты, региональным детским омбудсменом, а также врачами медицинских учреждений». «Малыши сейчас распределены в несколько медицинских учреждений, где им проведут обследование, — распространил сообщение аппарат госпожи Кузнецовой.— Предварительно состояние здоровья детей оценивается удовлетворительно. Сейчас как можно скорее необходимо найти законных представителей этих детей, а также установить причины и обстоятельства, по которым новорожденные оказались в этой квартире, чтобы определиться с дальнейшими шагами по жизнеустройству детей». «Самое главное — малыши в безопасности, их здоровью ничего не угрожает, а другие вопросы решаемы», — сказала Анна Кузнецова.
Адвокат Павел Астахов в разговоре с «Ъ» отметил, что в России суррогатное материнство упоминается в законе «Об основах охраны здоровья граждан» и в Семейном кодексе:
И там, и там однозначно сказано, что ребенок может появиться таким образом на свет, но ребенок принадлежит матери, его родившей. То есть это не зависит ни от каких заключенных договоров, подписанных суррогатной матерью, все они ничтожны перед законом.
Он сообщил, что в странах Европы суррогатное материнство запрещено, при этом оно распространено в Индии и США. Также Павел Астахов напомнил, что ст. 126.1 Семейного кодекса запрещает посредничество при усыновлении. «СКР в данном случае поступает правильно, потому что речь идет о безнадзорных детях, обычно их отправляют в больницу № 21 в Москве, — рассказал он.— Далее смотрят их состояние, а потом устанавливают их статус. И сейчас люди, которые хотят их забрать, должны прийти и доказать, что они правомерно могут взять этих детей, они должны предъявить решение суда, по которому они усыновляют этого ребенка. Никаких других документов быть не может».
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай рассказала, что «в России воспользоваться суррогатным материнством могут граждане как состоящие, так и не состоящие в браке, при этом к суррогатной матери закон предъявляет множество требований».
«В частности, она обязана пройти медицинский отбор и отвечать определенным в законе медицинским критериям. Правом на проведение такой процедуры обладают лишь специализированные медицинские учреждения — обычно это центры вспомогательных репродуктивных технологий. Это означает, что вся процедура вынашивания ребенка в теле суррогатной матери должна осуществляться в лицензированных медицинских организациях и ни в коем случае не в кустарных условиях, — пояснила адвокат.— В описанном случае возникает множество вопросов относительно нахождения малолетних детей в квартире, а не в медицинском учреждении, в отсутствие
Валерия Мишина, Николай Сергеев.