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00:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб в своем Telegram-канале.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:34 MSK, 24.06
Инфицировано599 705+7 425
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
10.0623.06
Скончалось8 359+153
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
10.0623.06
Выздоровело356 429+12 013
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
10.0623.06
Инфицировано9 178 773+121 218
10.06
131476
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
10.0623.06
Скончалось474 513+3 848
10.06
4972
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
10.0623.06
Выздоровело4 595 846+102 185
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
10.0623.06
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Источник: РИА "Новости"

У всех пациентов была подтверждены пневмония и положительный результат тестов на коронавирус. Таким образом, общее число умерших из-за инфекции достигло 3657.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

Всего в России с начала эпидемии выявлено 599 705 случаев инфицирования. Умерли 8359 человек, выздоровели 356 429 пациентов. В стране было проведено 17,5 миллиона тестов на коронавирус.

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