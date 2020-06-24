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18:23 (мск), источник: ТАСС

Бывший глава комстроя Ленобласти получил условный срок за взятку

Суд также обязал его выплатить штраф.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего главу комитета по строительству Ленинградской области и бывшего заместителя главы комстроя Петербурга Виталия Жданова, признанного виновным в получении взятки в особо крупном размере, к штрафу в размере 12 млн рублей и условному лишению свободы на 7 лет и 7 месяцев с испытательным сроком 5 лет. Об этом сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Виталия Жданова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (“Получение взятки”). <…> Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 7 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет и со штрафом в 12 млн рублей», — говорится в сообщении.

Виталий Жданов с 2012 года работал первым заместителем председателя комитета по строительству Петербурга, а в 2014 году возглавил комстрой Ленинградской области. Действия, в которых обвинили Жданова, относятся к периоду, когда он работал в петербургском комитете.

Как отметили в объединенной пресс-службе судов, Жданов, являясь заместителем председателя комитета по строительству Петербурга, «в период с ноября по декабрь 2012 года получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя за общее покровительство подконтрольных ему организаций, а также за создание условий данным организациям для побед в конкурсах на заключение государственных контрактов на строительство и реконструкцию социально значимых для Санкт-Петербурга объектов». В материалах также указано, что в январе 2013 года Жданов получил взятку в размере 1,25 млн рублей от другого предпринимателя, выступавшего подрядчиком по четырем государственным контрактам, заключенным с комитетом по строительству, за выплату авансов по трем госконтрактам, в отсутствие банковских гарантий, обеспечивающих государственному заказчику возврат денежных средств.

Жданов был задержан в мае 2018 года, тогда же был уволен из областного комитета по строительству, после чего арестован. Через полгода меру пресечения экс-чиновнику смягчили, переведя его под домашний арест.

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