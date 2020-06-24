Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Кроме того, Мосгорсуд продлил на аналогичный период срок содержания под стражей предполагаемым соучастникам — экс-директору «Сибэко» Александру Пелипасову, директору по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галине Фрайденберг, президенту Новосибирской региональной федерации самбо, бывшему члену совета директоров «Сибэко» Николаю Степанову, заместителю генерального директора ООО «Ру-Ком» Максиму Русакову и экс-гендиректору «РЭС» Сергею Ильичеву.
Абызов был задержан в марте 2019 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 289 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество.
Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками — членами ОПС — путем обмана акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и АО «Региональные электрические сети» («РЭС»), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.
Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.
Кроме того, предварительно установило следствие, будучи министром, Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций «Сибэко» двум компаниям — АО «Кузбассэнерго» и АО «ХСРК».
Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.
Абызов отрицает все обвинения.
Следствие ранее заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме до 27 млрд рублей.