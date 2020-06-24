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22:13 (мск), источник: Интерфакс

Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда в среду.

Источник: Агентство «Москва»

Кроме того, Мосгорсуд продлил на аналогичный период срок содержания под стражей предполагаемым соучастникам — экс-директору «Сибэко» Александру Пелипасову, директору по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галине Фрайденберг, президенту Новосибирской региональной федерации самбо, бывшему члену совета директоров «Сибэко» Николаю Степанову, заместителю генерального директора ООО «Ру-Ком» Максиму Русакову и экс-гендиректору «РЭС» Сергею Ильичеву.

Абызов был задержан в марте 2019 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 289 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

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По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество.

Следствие утверждает, что экс-министр с соучастниками — членами ОПС — путем обмана акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и АО «Региональные электрические сети» («РЭС»), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

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Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Кроме того, предварительно установило следствие, будучи министром, Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций «Сибэко» двум компаниям — АО «Кузбассэнерго» и АО «ХСРК».

Полученные от этой сделки денежные средства в сумме около 32 млрд рублей следствие расценивает как приобретенные в результате совершения преступления и впоследствии легализованные.

Абызов отрицает все обвинения.

Следствие ранее заявляло, что по уголовному делу в отношении экс-министра был наложен арест на различные активы в сумме до 27 млрд рублей.

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