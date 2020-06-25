Хоть святых выноси: магазинные кражи в период пандемии

На этой неделе из магазина в центре столицы было украдено две бутылки элитного коньяка ценой почти 180 тыс. рублей. «Известия» выяснили, как торговые сети борются с магазинными ворами (которых ныне часто именуют модным англицизмом «шоплифтеры») и какие товары на прилавке — в зоне риска.
Традиционно большой популярностью у воров пользуется алкогольная продукция. Точных цифр об убытках нет — представители ритейлеров, к которым обращались «Известия», оставили вопросы об объеме хищений и наименовании продукции без ответа. Тем не менее косвенные данные подтверждают, что пальма первенства за спиртным. Как писал РБК со ссылкой на исследования нескольких частных компаний, минувшей весной большинство неудачных попыток хищения связаны с попытками вынести из магазина крепкие спиртные напитки экономкласса или пиво.
Чуть менее популярны хлебобулочные изделия, мясные продукты. В большинстве случаев лица злоумышленников скрывали маски, большая часть нарушителей — мужчины, а средний возраст шоплифтера — 35−50 лет, выяснили исследователи. Ранее среднестатистический вор был моложе — 18−35 лет (данные за 2018 год).
Воруют и по мелочи. Так называемые едуны находят «слепые» зоны камер видеонаблюдения, чтобы съесть банан, чипсы или иные продукты питания. Эта категория воришек значительно активизировалась в условиях самоизоляции, подтвердили «Известиям» сотрудники двух столичных супермаркетов.
У нас беда была с перчатками, пришлось их переносить в кассовую зону, где кассиры сидят. Рвали упаковки, себе на руки надевали, по карманам распихивали.
Существенное увеличение числа краж, по оценкам специалистов, с которыми на условии анонимности побеседовали «Известия», наблюдается и в магазинах по продаже хозтоваров и инструментов. В зоне риска — компактные строительные и ремонтные инструменты. Особым спросом пользуются дорогостоящие пилы, шуруповерты, монтажные пистолеты, наборы сверл, инструменты с алмазным напылением. Их часто похищают во время покупок расходных материалов, например стекловаты, поролона, утеплителя, — заматывают устройства внутрь рулонов.
— Часто на кражах инструмента попадаются мигранты из ближнего зарубежья либо
Его коллега из другого подразделения полиции рассказал об организованных группах, «работающих» в гипермаркетах столичного региона:
Есть у них наводчики, есть группа тех, кто отвлекает персонал, есть группа контрнаблюдения. Случается, что к такого рода преступлениям привлекают несовершеннолетних, которые прячут похищенное на себе, чтобы избежать уголовной ответственности.
Он подчеркнул, что организованные магазинные кражи приносят огромные убытки, но, поскольку такие деяния не считаются серьезными преступлениями, полиция почти бессильна.
— Даже если удается возбудить уголовное дело, серьезных резервов на расследование не выделят — формально это преступления небольшой и средней тяжести, — констатирует сотрудник угрозыска.
Помимо привычных электромагнитных бирок и специальных
— Помимо штатных сотрудников охраны, в магазинах работают так называемые детективы. Они негласно под видом покупателей контролируют подозрительных посетителей. Они же выясняют, находится ли в сговоре с предполагаемым вором кассир, а такое часто случается, — говорит Александр Карасёв, заместитель директора объединения охранных предприятий «Ассоциация «Дубровник».
Детектив в магазине не предпринимает
— В уважающих себя магазинах камеры не просто висят, а перемещаются. У оператора есть возможность проследить за конкретным посетителем, — объясняет Карасёв.
По оценкам Александра Карасёва, суточный пост охраны обходится ритейлеру примерно в 130 тыс. рублей ежемесячно. Но в условиях кризиса многие торговые предприятия отказываются от услуг профессионалов охранной деятельности. Функции обеспечения безопасности возлагают на администраторов торгового зала, вахтеров, сторожей. Сотрудники, состоящие в штате, конечно, обходятся дешевле, но не имеют прав, которыми закон наделяет частные охранные предприятия (ЧОП).
По мнению другого эксперта в области безопасности — руководителя Федерального координационного центра руководителей охранных структур (ФКЦ РОС) Александра Козлова, большая доля хищений в крупных сетевых магазинах приходится на персонал.
— Речь, разумеется, идет не о верхушке менеджмента, а о специалистах и руководителях среднего звена — мерчендайзерах, помощниках кладовщиков и так далее, — говорит эксперт.
Для борьбы с подобного рода злоупотреблениями владельцы часто вводят коллективную материальную ответственность. После плановых инвентаризаций сумма недостачи взыскивается солидарно со всех сотрудников. Но такой подход иногда сам по себе приводит к новому витку краж.
— Низкооплачиваемые охранники и кассиры, пару раз недополучив зарплаты, вступают в сговор. Суть такая: воровать так, чтобы доход от краж покрывал штраф — он всё равно имеет
Типичная схема хищения — когда разгрузка товара осуществляется не в магазине, а в гараже по соседству:
Товар проводят как поступивший в зал, а потом как похищенный из зала.
Козлов считает ошибкой замену лицензированных охранников на штатных контролеров и администраторов. По его мнению, такой подход увеличивает нервозность персонала и, как следствие, снижает уровень сервиса — сотрудники начинают видеть потенциального вора едва ли не в каждом втором клиенте, что, понятное дело, мало кому нравится. К тому же штатные охранники склонны «не выносить сор» и нередко покрывают случаи хищений со стороны персонала.
— Охрана не должна нести материальную ответственность, тогда не будет сговора. Как ни парадоксально, но охранников должны тихо ненавидеть сотрудники магазина — жаловаться на них, фотографировать спящими. Охранники в ответ всегда будут особо тщательно досматривать кассиров, операторов, кладовщиков и сообщать о нарушениях вышестоящему руководителю магазина по линии безопасности, — считает Александр Козлов.