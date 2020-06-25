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04:36 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат Ефремова назвал возможный размер компенсации семье Захарова

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев предположил, какую сумму назначит суд в качестве компенсации семье погибшего в ДТП с участием его подзащитного — актера Михаила Ефремова, пишет издание «StarHit».

Источник: РИА Новости

Пашаев допустил, что размер денежной компенсации составит около миллиона рублей, в лучшем случае — полтора миллиона.

«Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — отметил адвокат.

Он заявил, что Ефремов был готов дать родственникам Сергея Захарова значительно больше.

Также Пашаев развеял слухи о том, что Ефремову придется продать недвижимость, чтобы выполнить решение суда.

«Как он может это сделать под домашним арестом?» — задался вопросом Пашаев.

Две недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет.

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