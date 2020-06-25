За сутки в России заразились коронавирусом 7 113 человек

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7 113, до 613 994. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Из данных штаба следует, что в относительном выражении рост замедлился до рекордно низких 1,17%. Количество выявляемых в сутки случаев девятый день подряд не превышает 8 000 и непрерывно снижается уже около недели.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чукотском АО (0%), Севастополе (0%), Ненецком АО (0%), Москве (0,4%) и Чеченской Республике (0,5%). Новые 885 случаев выявлены в Москве, всего в столице 217 791 заразившийся. Также 319 случаев выявлены в
Всего в РФ болеют 230 225 заразившихся коронавирусом.
Число вылечившихся за сутки пациентов составило 6 342, всего уже выздоровели 375 164 человека. Согласно данным штаба, число вылечившихся превысило 61% от общего количества заразившихся коронавирусом в стране.
По выздоровлению выписаны 926 пациентов в Москве, 589 — в
Всего от инфекции в стране умерли 8 605 человек, за сутки — 92. По информации штаба, общее число умерших составляет 1,4% от всех заразившихся в России. За сутки скончались 19 пациентов в