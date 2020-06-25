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11:14 (мск), источник: ТАСС

За сутки в России заразились коронавирусом 7 113 человек

Из данных оперативного штаба следует, что в относительном выражении рост замедлился до рекордно низких 1,17%

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 25.06
Инфицировано613 994+7 113
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
11.0624.06
Скончалось8 605+92
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
11.0624.06
Выздоровело375 164+6 342
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
11.0624.06
Инфицировано9 439 996+176 530
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
11.0624.06
Скончалось482 914+5 330
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
11.0624.06
Выздоровело4 753 804+123 413
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
11.0624.06
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Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 7 113, до 613 994. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Из данных штаба следует, что в относительном выражении рост замедлился до рекордно низких 1,17%. Количество выявляемых в сутки случаев девятый день подряд не превышает 8 000 и непрерывно снижается уже около недели.

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Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чукотском АО (0%), Севастополе (0%), Ненецком АО (0%), Москве (0,4%) и Чеченской Республике (0,5%). Новые 885 случаев выявлены в Москве, всего в столице 217 791 заразившийся. Также 319 случаев выявлены в Ханты-Мансийском АО, 221 — в Санкт-Петербурге, 217 — в Нижегородской области и 209 — в Иркутской области.

Всего в РФ болеют 230 225 заразившихся коронавирусом.

Число вылечившихся за сутки пациентов составило 6 342, всего уже выздоровели 375 164 человека. Согласно данным штаба, число вылечившихся превысило 61% от общего количества заразившихся коронавирусом в стране.

По выздоровлению выписаны 926 пациентов в Москве, 589 — в Санкт-Петербурге, 246 — в Свердловской области, 157 — в Челябинской и 145 — в Мурманской областях.

Всего от инфекции в стране умерли 8 605 человек, за сутки — 92. По информации штаба, общее число умерших составляет 1,4% от всех заразившихся в России. За сутки скончались 19 пациентов в Санкт-Петербурге, 12 — в Москве, пять — в Нижегородской области, по четыре — в Пермском крае, Новосибирской области и Дагестане.

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11:27 (мск)© Ньюстюб
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