В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

По версии следствия, трое подозреваемых решили похитить жителя Ялты, с которым они вместе работали на одной из городских строек и о котором узнали, что он получил крупную сумму за работу.
Они приехали к его дому в Алупке, насильно посадили к себе в машину и привезли в глухой лес рядом с поселком Голубой Залив, считают в СК. Там похищенного избивали, требуя за освобождение 1 миллион рублей, но он сумел сбежать, говорится в пресс-релизе.
23 июня друг пострадавшего встретился с вымогателями в Ялте на автовокзале и передал им часть суммы в обмен на паспорт и мобильный телефон похищенного. После этого подозреваемых задержали сотрудники ФСБ.