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15:34 (мск), источник: Интерфакс

Суд признал незаконным обыск в квартире екатеринбуржца, убитого при задержании

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным обыск, который полицейские провели в квартире Владимира Таушанкова, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев, сообщили в правозащитной организации «Зона права». Бойцы Росгвардии застрелили Таушанкова при попытке задержать его у него дома 31 мая.

Источник: AP 2020

«Следователь МВД нарушила ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ, поскольку правовых оснований для полицейского обыска в квартире не имелось», — заявил адвокат родителей погибшего Алексей Бушмаков.

По данным Бушмакова, следователь ОП N2 в 23:30 31 мая вынесла постановление об обыске в квартире «в случае, не терпящем отлагательств». Она же тремя часами ранее изъяла «те самые четыре рулона обоев и складной нож недалеко от строительного магазина», добавил адвокат.

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«Постановление следователя МВД фактически никому не предъявлялось, поскольку Таушанков ко времени ее прибытия в жилище был мертв, а его родители находились в отделе полиции», говорится в сообщении «Зоны права».

В пресс-службе суда «Интерфаксу» сказали, что дело рассматривалось на закрытом заседании и поэтому отказались его комментировать.

В ночь на 1 июня квартиру Таушанкова брали штурмом полицейские и росгвардейцы. Его хотели задержать по подозрению в разбойном нападении на сотрудника магазина, которому он угрожал ножом, заявили затем в Росгвардии. Полицейский его попытался задержать, но подозреваемый ему в лицо распылил газ из баллоничка, добавили в ведомстве.

Потом Таушанков закрылся в квартире. К переговорам с ним подключали его отца, а когда переговоры не дали результата, квартиру взяли штурмом. Участники операции заявили, что подозреваемый угрожал автоматом Калашникова собровцам, и они решили открыть по нему огонь. Позднее в квартире нашли сумку с несколькими ножами и арбалетом, отмечали в Росгвардии.

На убитого были заведены уголовные дела о разбойном нападении в магазине и о применении насилия к полицейскому.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова попросила СК проверить, было ли обоснованно применение оружия и вообще проведение спецоперации, как если бы речь шла о теракте. В СК и Росгвардии начали проверки.

2 июня у здания ГУ МВД на Петровке активисты вышли на серию одиночных пикетов против полицейского произвола под лозунгом #RussianLivesMatter («Жизни россиян имеют значение», по аналогии с американским Black Lives Matter). Больше десяти протестующих были задержаны.

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