Две крупные базы пользовательских данных оказались в открытом доступе

«В интернет утекли сразу две крупные базы данных пользователей — из мессенджера Telegram и портала Superjob.ru. Если представители рекрутингового портала отрицают появление их базы в Сети, то с Telegram не все однозначно. По информации портала “Код Дурова”, в утекшей базе содержатся данные минимум 12 млн пользователей мессенджера из России», — говорится в публикации.
Как заявил изданию член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц, «представители Telegram настаивают, что более 60% данных неактуальны».
«Это не какая-то утекшая единая база, это сборная таблица из двух больших утечек прошлых лет. Но и эти таблицы не были результатом утечки, данные собрала программа-парсер на основе анализа профилей соцсетей и так далее (тем более большинство пользователей там из Ирана, а не из России)», — уточнил он.
По словам Лифшица, которые приводит газета, «уникальные идентификаторы Telegram собрали через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов, такая проблема была раньше, и ее устранили в 2019 году, поэтому, очевидно, что база довольно старая».
При этом специалист считает, что защититься от подобных утечек крайне сложно.
«Сопоставить ваше имя с номером телефона и аккаунтом в соцсети не составит труда. Это новая реальность, в которой надо учиться жить», — подчеркнул Лифшиц в беседе с изданием.