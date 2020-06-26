12:15 (мск), источник: Daily Storm
Суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве
Еще двух фигурантов дела «Седьмой студии» тоже признали виновными.
Мещанский суд Москвы признал виновными в хищении бюджетных средств путем мошенничества трех фигурантов дела «Седьмой студии»: режиссера Кирилла Серебренникова,
«Суд установил, что подсудимые Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения организованной преступной группой в особо крупном размере», — цитирует приговор судьи Олеси Менделеевой радиостанция Business FM.
Апфельбаум может быть оправдана или суд в дальнейшем переквалифицирует ее действия на другую статью Уголовного кодекса РФ, сообщает радиостанция.
Судья начала зачитывать приговор, когда присутствующие в зале стояли, но потом разрешила им сесть, сказав, что будет оглашать
В приговоре указано, что в 2011—2014 годах Серебренников и Итин создали «сплоченную группу, роли в которой были распределены между участниками, и похитили часть средств, выделенных на проект «Платформа», сообщает
22 июня прокурор Михаил Резниченко запросил у суда для режиссера Кирилла Серебренникова шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей. В ведомстве посчитали доказанным факт хищений фигурантами дела «Седьмой студии». Обвиняемые в составе организованной группы «совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием», считает прокуратура.
Прокурор также запросил
В мае 2017 года правоохранители провели обыски в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре». В августе того же года режиссера задержали. По версии следствия, Серебренников, Малобродский и Итин похитили 133 миллиона рублей, выделенные в 2011—2014 годах из федерального бюджета некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства в России в рамках проекта «Платформа». С августа 2017-го по апрель 2019 года режиссер находился под домашним арестом.