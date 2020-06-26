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12:15 (мск), источник: Daily Storm

Суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве

Еще двух фигурантов дела «Седьмой студии» тоже признали виновными.

Источник: РИА "Новости"

Мещанский суд Москвы признал виновными в хищении бюджетных средств путем мошенничества трех фигурантов дела «Седьмой студии»: режиссера Кирилла Серебренникова, экс-генпродюсера студии Алексея Малобродского и бывшего гендиректора Юрия Итина. Суд решил, что еще одна фигурантка дела, экс-начальница департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, принимала отчеты студии и «не была осведомлена о преступном умысле» других фигурантов. Прокуратура считает, что обвиняемые «путем обмана и злоупотребления доверием» похитили 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

«Суд установил, что подсудимые Серебренников, Итин, Малобродский совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения организованной преступной группой в особо крупном размере», — цитирует приговор судьи Олеси Менделеевой радиостанция Business FM.

Суд назначит наказание для фигурантов дела после того, как озвучит описательно-мотивировочную часть приговора.

Апфельбаум может быть оправдана или суд в дальнейшем переквалифицирует ее действия на другую статью Уголовного кодекса РФ, сообщает радиостанция.

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Судья начала зачитывать приговор, когда присутствующие в зале стояли, но потом разрешила им сесть, сказав, что будет оглашать описательно-мотивировочную часть сидя «ввиду большого объема».

В приговоре указано, что в 2011—2014 годах Серебренников и Итин создали «сплоченную группу, роли в которой были распределены между участниками, и похитили часть средств, выделенных на проект «Платформа», сообщает Telegram-канал «Ведомостей».

22 июня прокурор Михаил Резниченко запросил у суда для режиссера Кирилла Серебренникова шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей. В ведомстве посчитали доказанным факт хищений фигурантами дела «Седьмой студии». Обвиняемые в составе организованной группы «совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием», считает прокуратура.

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Прокурор также запросил экс-генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому пять лет колонии и штраф в 300 тысяч рублей, бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум — по четыре года лишения свободы плюс штрафы в 200 тысяч рублей. Имущество обвиняемых, в том числе берлинскую квартиру и автомобиль Toyota Серебренникова, следует сохранить под арестом, пока они не погасят ущерб по гражданскому иску, считает Резниченко.

В мае 2017 года правоохранители провели обыски в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре». В августе того же года режиссера задержали. По версии следствия, Серебренников, Малобродский и Итин похитили 133 миллиона рублей, выделенные в 2011—2014 годах из федерального бюджета некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства в России в рамках проекта «Платформа». С августа 2017-го по апрель 2019 года режиссер находился под домашним арестом.

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