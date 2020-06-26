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11:38 (мск), источник: m24.ru

Суд признал Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве

Позже суд огласит срок наказания для Серебренникова.

Источник: РИА "Новости"

Мещанский районный суд столицы признал руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве, сообщает Агентство «Москва».

«Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Константин Малобродский совершили мошенничество», — начала оглашать приговор судья Олеся Менделеева.

Она должна перечислить доказательства, показания свидетелей и экспертизы, на основании которых пришла к выводу о виновности подсудимых. После этого суд огласит срок наказания для Серебренникова.

Ранее гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для режиссера Кирилла Серебренникова. В отношении троих других фигурантов дела «Седьмой студии» прокурор просил суд о наказании сроком от четырех до пяти лет лишения свободы. Утверждалось, что государственное обвинение считает доказанной вину фигурантов дела «Седьмой студии» в хищении денежных средств.

Расследование уголовного дела было окончено в 2018 году. С октября того же года его рассматривал Мещанский суд Москвы. В сентябре 2019 года дело вернули в генеральную прокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения. Позднее Мосгорсуд отменил данное решение.

Дело АНО «Седьмая студия» направили в Мещанский суд на новое рассмотрение. Фигурантов обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта «Платформа».

До этого в ходе судебного процесса адвокат режиссера объяснял, что Серебренников являлся художественным руководителем без административно-хозяйственных функций. По словам правозащитника, к финансовой деятельности его подзащитный отношения не имел.

По мнению прокурора, Кирилл Серебренников заслуживает наказания в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 800 тысяч рублей. Ко всему прочему, он ранее попросил приговорить к реальным срокам наказания других фигурантов дела.

Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта «Платформа», на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.

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