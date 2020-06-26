11:38 (мск), источник: m24.ru
Суд признал Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве
Позже суд огласит срок наказания для Серебренникова.
Мещанский районный суд столицы признал руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве, сообщает Агентство «Москва».
«Кирилл Серебренников, Юрий Итин, Константин Малобродский совершили мошенничество», — начала оглашать приговор судья Олеся Менделеева.
Она должна перечислить доказательства, показания свидетелей и экспертизы, на основании которых пришла к выводу о виновности подсудимых. После этого суд огласит срок наказания для Серебренникова.
Ранее гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для режиссера Кирилла Серебренникова. В отношении троих других фигурантов дела «Седьмой студии» прокурор просил суд о наказании сроком от четырех до пяти лет лишения свободы. Утверждалось, что государственное обвинение считает доказанной вину фигурантов дела «Седьмой студии» в хищении денежных средств.
Расследование уголовного дела было окончено в 2018 году. С октября того же года его рассматривал Мещанский суд Москвы. В сентябре 2019 года дело вернули в генеральную прокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения. Позднее Мосгорсуд отменил данное решение.
Дело АНО «Седьмая студия» направили в Мещанский суд на новое рассмотрение. Фигурантов обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей при реализации проекта «Платформа».
До этого в ходе судебного процесса адвокат режиссера объяснял, что Серебренников являлся художественным руководителем без
По мнению прокурора, Кирилл Серебренников заслуживает наказания в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в 800 тысяч рублей. Ко всему прочему, он ранее попросил приговорить к реальным срокам наказания других фигурантов дела.
Согласно данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта «Платформа», на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.