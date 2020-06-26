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16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд приговорил Серебренникова к трем годам условно

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу «Седьмой студии».

Источник: РИА "Новости"

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу «Седьмой студии». Ему также назначен штраф 800 тыс. руб. и испытательный срок на три года. Также виновными признали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского (два года условно) и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина (три года условно). Еще одного фигуранта дела — бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта Софью Апфельбаум — признали виновной в халатности. Ее освободили от наказания из-за истечения срока давности по этому обвинению.

«Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания», — объявила судья Олеся Менделеева. При этом суд назначил режиссеру дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры.

Во время оглашения приговора судья сказала, что «заведомо зная о выделении денежных средств, Серебренников и Итин путем обмана сотрудников Минкультуры приняли решение создать устойчивую, сплоченную группу (позже в нее вошел Малобродский)».

Бюджетные средства, согласно приговору, обналичивались по фиктивным договорам с фирмами, которые в действительности не работали. Апфельбаум была «не осведомлена о преступном характере происходящего».

Суд установил, что Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011—2014 годах. Никто из подсудимых вины не признал. «Обвинение не оспаривает само существование проекта “Платформа”, предметом разбирательства является только стоимость мероприятий», — сказано в приговоре.

Сумма ущерба оценивается в 128,9 млн руб. Гособвинение запрашивало Серебренникову 6 лет колонии и штраф 800 тыс. руб., Малобродскому — 5 лет (300 тыс. руб.), Апфельбаум и Итину — по 4 года (по 200 тыс. руб.).

Суд взыскал ущерб по иску Минкульта со всех фигурантов дела, кроме Софьи Апфельбаум. На их имущество в ходе следствия был наложен обеспечительный арест, который суд оставил в силе.

В мае 2017 года в квартире Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр» прошли обыски в рамках дела о хищении, по которому он сначала проходил свидетелем. 22 августа 2017 года режиссер был задержан в Санкт-Петербурге и этапирован в Москву. Басманный суд поместил его под домашний арест. В апреле 2019 года домашний арест господину Серебренникову и другим фигурантам дела заменили подпиской о невыезде. Мещанский суд начал рассматривать дело «Седьмой студии» в конце октября 2018 года. В сентябре 2019 года суд вернул дело в Генпрокуратуру. С октября 2019 года суд проводил повторное рассмотрение дела.

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