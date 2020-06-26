16:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд приговорил Серебренникова к трем годам условно
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу «Седьмой студии».
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам условно по делу «Седьмой студии». Ему также назначен штраф 800 тыс. руб. и испытательный срок на три года. Также виновными признали бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского (два года условно) и
«Исправление Серебренникова возможно без реального отбывания наказания», — объявила судья Олеся Менделеева. При этом суд назначил режиссеру дополнительное наказание в виде запрета на управление учреждениями культуры.
Бюджетные средства, согласно приговору, обналичивались по фиктивным договорам с фирмами, которые в действительности не работали. Апфельбаум была «не осведомлена о преступном характере происходящего».
Суд установил, что Серебренников, Итин и Малобродский, как руководители «Седьмой студии», похитили большую часть субсидий, выделенных Минкультом на проект «Платформа» в 2011—2014 годах. Никто из подсудимых вины не признал. «Обвинение не оспаривает само существование проекта “Платформа”, предметом разбирательства является только стоимость мероприятий», — сказано в приговоре.
Суд взыскал ущерб по иску Минкульта со всех фигурантов дела, кроме Софьи Апфельбаум. На их имущество в ходе следствия был наложен обеспечительный арест, который суд оставил в силе.
В мае 2017 года в квартире Кирилла Серебренникова и в театре «Гоголь-центр» прошли обыски в рамках дела о хищении, по которому он сначала проходил свидетелем. 22 августа 2017 года режиссер был задержан в