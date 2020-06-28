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03:16 (мск), источник: ТАСС

Доступ к сервису наблюдателя за онлайн-голосованием по конституции восстановили

МОСКВА. /ТАСС/. Доступ к сервису наблюдателя за ходом дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции РФ восстановлен. Об этом сообщил ТАСС в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Ранее в субботу была зафиксирована попытка атаки на систему онлайн-голосования через данный сервис наблюдателя, но сбоя в системе не произошло.

«Доступ к ноде (сервис для наблюдения за онлайн-голосованием — прим. ТАСС) наблюдателя восстановлен. Специалисты информационной безопасности проводят замену всех токенов [метки] безопасности во всех подсистемах. Все голоса участников дистанционного голосования доставлены и учтены», — сказал Костырко.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 23:40 мск 27 июня явка составила 75,25%. Принято 881 684 бюллетеня. Электронное голосование завершится 30 июня в 20:00 мск.

Всего для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. заявлений от нижегородцев.

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