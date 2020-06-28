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08:21 (мск), источник: Lenta.Ru

ДНР закрыла границу с Украиной

Глава Самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин принял решение о прекращении деятельности единственного работающего на линии соприкосновения с Украиной контрольно-пропускного пункта въезда и выезда (КПВВ). Об этом сообщается на его официальном сайте.

Источник: РИА "Новости"

Пушилин издал указ, согласно которому въезд и выезд через КПВВ «Еленовка» временно приостановлен с 00:00 часов 28 июня 2020 года. Причины данного решения пока не разглашаются.

Ранее ДНР открыла границу с Россией для отдельных категорий граждан. Запрет действовал более двух месяцев из-за пандемии коронавируса.

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С 22 июня жители ДНР могут выезжать в Россию для получения гражданства в составе организованных групп.

22 июня ДНР и Украина открыли пункты пропуска в Еленовке и Новотроицком в Донбассе. 10 июня Киев в одностороннем порядке открыл контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения «Марьинка», однако Донецк оставил аналогичный пункт пропуска закрытым.

16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса.

Со своей стороны ДНР и ЛНР также закрыли КПВВ, оставив возможность вернуться для граждан самопровозглашенных республик, находящихся на украинской территории.

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