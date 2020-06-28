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10:34 (мск), источник: Life.ru

На фабрике в Норильске произошла утечка неизвестной жидкости

Существует риск загрязнения реки.

В районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске выявили утечку неустановленной жидкости. Предположительно, она образовалась при несанкционированной перекачке из хвостохранилища. Об инциденте рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным спасателей, существует риск попадания жидкости в реку. Сообщение об утечке поступило около 6:30 мск.

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Как рассказал собеседник РИА «Новости», жидкость перекачивают в тундровую зону, есть угроза, что стоки попадут в реку Хараелах.

Сейчас на месте происшествия находится оперативная группа Норильского пожарно-спасательного гарнизона. Перекачку жидкости прекратили, оценивается масштаб загрязнения.

В конце мая в Норильске произошло крупное ЧП. Тогда на территории местной ТЭЦ-3 разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введен режим ЧС. Владимир Путин поручил проанализировать ситуацию, чтобы подобного больше не случалось.

Ранее стало известно, что кабмин одобрил поправки о предупреждении и ликвидации разливов нефтепродуктов.

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