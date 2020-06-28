«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске

«28 июня 2020 г. для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики», — говорится в сообщении «Норникеля».
Отмечено, что ответственные лица ТОФ отстранены от работы.
Компания начала служебное расследование случившегося при взаимодействии с Росприроднадзором и МЧС по мониторингу ситуации и оценке последствий.
Ранее в этот же день проверку по факту сброса отходов в тундру инициировали Росприроднадзор, прокуратура и следователи. Источник ТАСС утверждает, что перекачка оборотной воды проводилась длительное время, на месте обнаружена мобильная насосная станция с двумя подсоединенными резиновыми трубопроводами.
Установка границ вытекания жидкости пока затруднена из-за заболоченности местности, специалисты определяют масштаб загрязнения. По данным МЧС, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах, однако загрязнение системы водоснабжения Норильска исключено. Организован забор проб воды в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской.
Это уже второй инцидент с компаниями «Норникеля» за последнее время. Так, 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. В результате разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан, пишет «Газета.ру». В зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.