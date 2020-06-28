Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина из села в Нижегородской области прожила четверть века взаперти Женщина не общалась с соседями, не работала, не выходила на прогулки
Фоторепортажи
25Полководцы победы: «При параде»
21Открытие летних веранд в Москве
18:38 (мск), источник: Известия

«Норникель» прокомментировал сброс техотходов фабрики в Норильске

Решение об откачке воды из отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске в тундровую зону было принято в нарушение правил эксплуатации хвостохранилища. Такое заявление сделала компания «Норильский никель» в воскресенье, 28 июня.

«28 июня 2020 г. для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики», — говорится в сообщении «Норникеля».

Отмечено, что ответственные лица ТОФ отстранены от работы.

Компания начала служебное расследование случившегося при взаимодействии с Росприроднадзором и МЧС по мониторингу ситуации и оценке последствий.

Во время загрузки произошла ошибка.
По данным «Норникеля», угрозы утечки отходов, так называемых хвостов обогащения, нет.
Читайте также
Глава Минприроды допустил повторение аварии, аналогичной норильской

Ранее в этот же день проверку по факту сброса отходов в тундру инициировали Росприроднадзор, прокуратура и следователи. Источник ТАСС утверждает, что перекачка оборотной воды проводилась длительное время, на месте обнаружена мобильная насосная станция с двумя подсоединенными резиновыми трубопроводами.

Установка границ вытекания жидкости пока затруднена из-за заболоченности местности, специалисты определяют масштаб загрязнения. По данным МЧС, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах, однако загрязнение системы водоснабжения Норильска исключено. Организован забор проб воды в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской.

Это уже второй инцидент с компаниями «Норникеля» за последнее время. Так, 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля») произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. В результате разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Далдыкан, пишет «Газета.ру». В зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

 Больной язык: как COVID-19 обогатит словарный запас
Сдали назад: россияне не могут вернуть билеты на концерты и спектакли
Коронавирус в России выявили еще у 6791 человека
Голикова рассказала о «страшном» периоде начала пандемии
Рейтинг Зеленского упал в два раза и достиг минимума
Футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты
Житель Японии поймал рыбу из «Аватара»
Семья провалилась в колодец, делая селфи (видео)
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Hi-Tech
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками Интересные результаты
Горячие темы на Авто
Делаем ставки . 273
А за что мы голосуем??? 257
Нипонял. 210
Эдак с утречка сегодня метнулся и проголосовал 182
Кино
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале Актер показал первые фото с площадки спортивной драмы «Легенда»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Как с ребенком на верхней полке в поезде ехать? 282
Детские истерики 120
Как взять себя в руки? 86
Ваши дети легко заводят друзей? 70
Леди
В моду вошел "халтер": как это выглядит (фото) Черпаем вдохновение в самых свежих лукбуках российских и зарубежных брендов.
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь