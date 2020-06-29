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01:48 (мск), источник: ТАСС

В Бразилии за сутки зарегистрировали более 30 тыс. новых случаев коронавируса

Это максимальное с начала эпидемии число новых случаев для выходного дня.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:33 MSK, 29.06
Инфицировано634 437+6 791
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
15.0628.06
Скончалось9 073+104
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
15.0628.06
Выздоровело399 087+5 735
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
15.0628.06
Инфицировано10 072 616+132 803
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
15.0628.06
Скончалось500 321+2 879
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
15.0628.06
Выздоровело5 100 238+90 727
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
15.0628.06
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Источник: AFP 2020

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии увеличилось за сутки на 30 476, до 1 344 143. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье вечером данные Минздрава страны.

Это максимальное с начала эпидемии число новых случаев для воскресного дня (в выходные обычно регистрируется меньше новых случаев и летальных исходов).

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Число выявляемых за сутки заразившихся, которое в первую половину июня росло относительно стабильно, с середины месяца снова пошло резко вверх. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрированы 552 смерти от последствий коронавируса. В общей сложности умерли 57 622 человека, выздоровели свыше 733 тыс.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица — крупнейший мегаполис Бразилии. В регионе насчитывается 271 737 заразившихся и 14 338 умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро — 111 298 подтвержденных случаев и 9 819 летальных исходов. Третьим по числу инфицированных и умерших является северо-восточный штат Сеара. Из проведенных в регионе почти 264 тыс. тестов на коронавирус положительный результат оказался у 107 568 жителей, из которых более 82,5 тыс. человек выздоровели, 5 990 умерли. Еще более чем у 62 тыс. местных жителей медики также подозревают наличие инфекции.

Большое количество заражений и смертей по-прежнему фиксируется на севере страны. Там рекордсменами выступают штаты Пара (101 207 инфицированных, из которых почти 87 тыс. выздоровели, 4 870 умерли) и Амазонас (69 649 инфицированных, из которых свыше 56 тыс. выздоровели 2 780 умерли). В северо-восточном штате Пернамбуку выявлено 58 107 заразившихся, из которых 4 751 умер. Большое число инфицированных зарегистрировано в штате Мараньян (78 512), где умерли 1 982 человека.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.

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