01:48 (мск), источник: ТАСС
В Бразилии за сутки зарегистрировали более 30 тыс. новых случаев коронавируса
Это максимальное с начала эпидемии число новых случаев для выходного дня.
Это максимальное с начала эпидемии число новых случаев для воскресного дня (в выходные обычно регистрируется меньше новых случаев и летальных исходов).
Число выявляемых за сутки заразившихся, которое в первую половину июня росло относительно стабильно, с середины месяца снова пошло резко вверх. Кроме того, за минувшие сутки зарегистрированы 552 смерти от последствий коронавируса. В общей сложности умерли 57 622 человека, выздоровели свыше 733 тыс.
Очагом распространения инфекции в стране являются
Большое количество заражений и смертей
Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей в результате заражения, уступая лишь США. В Минздраве латиноамериканской страны ранее прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.