Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
21Открытие летних веранд в Москве
8Московский зоопарк. Изоляция
14:44 (мск), источник: ТАСС

За сутки коронавирусом в мире заразились более 189 тыс. человек. Это новый рекорд

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом мировом рекорде пандемии: за сутки коронавирусом нового типа заразились на планете более 189 тыс. человек. Прежний максимальный показатель — 183 тыс. инфицированных за сутки — был зафиксирован 21 июня.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:38 MSK, 29.06
Инфицировано641 156+6 719
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
16.0629.06
Скончалось9 166+93
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
16.0629.06
Выздоровело403 430+4 343
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
16.0629.06
Инфицировано10 168 657+161 677
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
16.0629.06
Скончалось502 387+3 080
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
16.0629.06
Выздоровело5 158 153+86 536
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
16.0629.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Рекордно высокого уровня, превышающего 40 тыс. новых случаев заражения за сутки, достигла скорость распространения COVID-19 в США, которые являются абсолютным мировым лидером по количеству инфицированных и умерших из-за коронавируса. На таком же уровне держатся и показатели суточного роста числа заразившихся в Бразилии (второе место в мире по количеству инфицированных и летальных исходов).

Согласно подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, основанным на данных из различных открытых источников, общее количество заразившихся коронавирусом за время пандемии превысило 10 млн человек, а количество умерших преодолело в воскресенье 500-тысячный рубеж.

По информации ВОЗ, которая опирается лишь на данные официальных властей государств мира, количество инфицированных по состоянию на воскресенье превысило 9,84 млн человек, число летальных исходов приблизилось к 496 тыс.
Источник: AP 2020

Эпицентр в Америке

Согласно статистике ВОЗ и данным Университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в США за время пандемии превысило 2,5 млн человек, что составляет четверть от общемирового числа случаев заражения коронавирусом.

Кривая роста заболеваемости в Соединенных Штатах в начале последней декады июня резко двинулась вверх и вышла на уровень пиковых показателей апреля, а в последние два дня и превысила их.

27 июня в стране был зафиксирован абсолютный национальный рекорд — около 45 тыс. новых случаев инфицирования за сутки. Из-за скачка заболеваемости власти целого ряда штатов решили приостановить процесс снятия санитарных ограничений или даже восстановить некоторые из них.

В Бразилии, по данным минздрава страны, число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось за сутки почти на 30,5 тыс., что стало максимальным значением для воскресного дня (обычно на выходных ведущие статистику службы работают с неполной загрузкой). В целом в последнюю декаду июня кривая заболеваемости в крупнейшей стране Южной Америки держится на уровне более 40 тыс. новых случаев заражения за сутки.

По общему количеству инфицированных за время пандемии (более 1,34 млн человек) Бразилия более чем в два раза опережает идущую на третьем месте Россию (641,1 тыс.).

В Мексике в последней декаде июня кривая заболеваемости ни разу не опускалась ниже 4,5 тыс. новых случаев в сутки, а 25 июня был зарегистрирован национальный рекорд — почти 6,3 тыс. инфицированных. Лишь в воскресенье, когда службы Минздрава работают в режиме выходного дня, выявлено немногим более 4 тыс. новых случаев инфицирования. По общему количеству заразившихся за время пандемии — свыше 216,8 тыс. человек — Мексика прочно занимает 11-е место в мире.

На уровне 4−5 тыс. новых случаев в сутки держится кривая заболеваемости в Чили, по общему количеству инфицированных — примерно 272 тыс. человек — эта страна занимает седьмое место в мире, обойдя Испанию (около 248,5 тыс.) и Италию (240,1 тыс.).

На шестой строчке списка наиболее затронутых коронавирусом стран расположилась Перу, где после пиковых показателей конца мая — начала июня кривая заболеваемости держится на уровне 3,5 тыс. новых случаев в сутки. Общее количество инфицированных составило почти 276 тыс. человек.

Неуклонный рост числа заражений наблюдается в последние дни в Колумбии, в субботу был зафиксирован национальный рекорд — свыше 4,1 тыс. новых инфицированных за сутки. Общее количество заразившихся в стране приблизилось к 92 тыс. — это седьмое место (вслед за Канадой — 103 тыс.) среди стран Америки, которая является эпицентром вспышки коронавируса на планете.

Источник: AP 2020

Очаг в Азии

Главным очагом коронавирусной инфекции в Азии остается Индия, где кривая заболеваемости неуклонно растет на протяжении июня, то и дело обновляя максимальные показатели. По данным индийского Минздрава, абсолютный рекорд — более 19,9 тыс. новых случаев заражения за сутки — был зарегистрирован в воскресенье, в понедельник министерство сообщило о выявлении 19,4 тыс. заразившихся.

Новость
Почему в Индии не сработал карантин

По общему количеству инфицированных за время пандемии — свыше 548,3 тыс. человек — Индия занимает четвертое место в мире. Каждую неделю число случаев заражения в стране увеличивается более чем на 100 тыс.

В соседнем Пакистане после пиковых показателей середины июня кривая заболеваемости пошла на спад, однако в последние два дня в стране вновь было зарегистрировано более 4 тыс. новых случаев заражения за сутки. По общему количеству инфицированных — около 203 тыс. человек — Пакистан занимает 12-е место в мире, обойдя Турцию (примерно 196 тыс.) и Германию (193,5 тыс.).

На уровне около 2,5 тыс. держится число ежедневно выявляемых новых случаев заражения в Иране, общее количество инфицированных за время пандемии превысило 222,6 тыс. человек. По этому показателю Иран замыкает десятку государств, наиболее затронутых коронавирусом.

После пиковых показателей середины июня и последующего спада кривая заболеваемости в Саудовской Аравии вновь устремилась вверх и держится в последние два дня на уровне около 4 тыс. новых случаев заражения в сутки. Общее количество инфицированных в стране превысило 178,5 тыс. — 15-е место в мире.

Источник: AP 2020

Смертность от COVID-19

Количество умерших из-за коронавируса во всем мире — полмиллиона человек, иными словами, уровень смертности составляет 5% от общего количества инфицированных за время пандемии.

Если говорить об абсолютных показателях, то лидерство удерживают США, где насчитывается более 125,7 тыс. летальных исходов. По количеству умерших США более чем в два раза опережают идущую второй Бразилию — свыше 57,6 тыс. летальных исходов.

Новость
«Как будто мир сошел с ума»: автор «шведского пути» выступил против карантина и обязательных масок

Третье место по этому показателю занимает Великобритания (более 43,5 тыс. умерших), которая по количеству инфицированных (311 тыс.) находится на пятом месте в мире. Следом за Великобританией в списке стран с наибольшим количеством умерших из-за коронавируса расположились Италия (более 34,7 тыс. человек), Франция (29,7 тыс.) и Испания (около 28,3 тыс.). При этом в процентном отношении уровень смертности в европейских государствах заметно выше, чем в США и Бразилии. Особенно высок относительный уровень смертности во Франции — около 20%.

Страны Европы быстро нагоняет Мексика, где, по последним данным, общее количество умерших превысило 26,6 тыс. человек, а относительный уровень смертности более чем в два раза превышает общемировой показатель.

На восьмом месте в мире (почти 16,5 тыс. умерших) закрепилась Индия, при этом относительный уровень смертности в этой азиатской стране даже меньше общемирового.

Девятое место в списке занимает Иран — 10,5 тыс. умерших, что в процентах примерно соответствует общемировому уровню смертности из-за коронавируса.

Замыкает список Бельгия — 9,7 тыс. летальных исходов, относительный уровень смертности втрое выше общемирового.

 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
В России за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса
Проголосовавшей в Израиле россиянке пригрозили уголовным делом
Новый налог на воду: кому платить и кто может сэкономить
Виктория Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
В Нижегородской области засняли природное «световое шоу» (фото)
ВЦИОМ: Поправки к Конституции за 4 дня поддержали 76% россиян
Лавров: ни одна страна не вывозила своих граждан домой бесплатно
Здоровье
Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса Она назвала признаки, которые укажут на осложнения.
Hi-Tech
Xiaomi готовит «супертелевизор» Устройство должно удивить нас своей ценой
Авто
Nissan объявила дату дебюта электрокроссовера Ariya Японская компания заявила, что модель станет глобальной
Кино
Стало известно, чем занимается Ефремов под домашним арестом Ранее актер стал участником трагического ДТП
Новости партнеров
Экс-ревизорро лично проверила все этапы голосования и увидела это
Почему пенсионеры и врачи проголосовали за Конституцию – видеоответ здесь
Польский политолог объяснил, почему Запад боится обновления Конституции РФ
Запад готовит атаку
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Ада Роговцева: как жить после смерти мужа и сына?
Как выглядит супруга самого красивого турка в мире
Леди
Алла Пугачева продолжает восхищать фанатов помолодевшим видом 71-летняя певица очаровала публику.
Новости партнеров
Ефремов уже почти при смерти
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь