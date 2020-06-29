13:35 (мск), источник: РИА Новости
Роспотребнадзор назвал причину вспышки COVID в онкодиспансере на Алтае
БАРНАУЛ, 29 июн — РИА Новости. Массовое заражение коронавирусом медиков и пациентов в онкодиспансере в Алтайском крае произошло
Как сообщалось ранее, от коронавируса скончался заведующий отделом контроля и качества диспансера Сергей Ходоренко. В связи со вспышкой заболевания на время закрывали клиническую базу на улице Никитина в Барнауле, а также ряд отделений на Змеиногорском тракте. При этом пациентов выписывали из онкодиспансера, не дожидаясь результатов анализов на COVID-19, в итоге 10 зараженных уехали к своим семьям.
«По результатам расследования установлено, что заболеваемость произошла вследствие заноса как пациентами, там и персоналом в медицинское учреждение коронавирусной инфекции, и дальнейшее распространение произошло вследствие того, что достаточно скученно пациенты находились в палатах, питание происходило в общем буфете, ну, и так далее. То есть вследствие высокого уровня контактов произошло распространение дальнейшее инфекции», — сказала Калинина.
По ее словам, в онкодиспансере COVID-19 заразились 17 медработников и 35 пациентов.
По словам главы регионального минздрава Дмитрия Попова, 88 из них — врачи, 240 — средний медперсонал. Почти 300 человек уже выздоровели, 118 продолжают лечение. Шестеро заразившихся коронавирусом медиков больны пневмонией.