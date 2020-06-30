ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

«Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий», — говорится в релизе.
В тайнике у исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства и переписку с боевиками ИГИЛ*, находящимися за границей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации», скоро к нему планируется добавить статью о покушении на теракт.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.