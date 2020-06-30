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09:53 (мск), источник: РИА Новости

ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе: сторонник «Исламского государства"* готовил взрыв, после которого планировал уехать на Ближний Восток воевать за террористов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА Новости

«Задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий», — говорится в релизе.

В тайнике у исламиста нашли компоненты самодельного взрывного устройства и переписку с боевиками ИГИЛ*, находящимися за границей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации», скоро к нему планируется добавить статью о покушении на теракт.

Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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