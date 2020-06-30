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10:36 (мск), источник: Интерфакс

В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 693 случая в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:02 MSK, 30.06
Инфицировано647 849+6 693
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
16.0629.06
Скончалось9 320+154
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
16.0629.06
Выздоровело412 650+9 220
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
16.0629.06
Инфицировано10 302 867+157 076
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
16.0629.06
Скончалось505 518+3 625
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
16.0629.06
Выздоровело5 235 908+95 009
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
16.0629.06
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Источник: Агентство «Москва»

У 30,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Суточный прирост в стране устойчиво снижается, как минимум, c середины июня. Если 14 июня в России было 8,8 тыс. новых случаев, то уже через неделю было около 7,7 тыс., а еще через неделю этот показатель опустился до уровня в 6,7 тыс.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в вторник составил 0,83 (накануне 0,80; в воскресенье 0,81, в субботу 0,78). В России этот показатель равняется 0,95 (накануне 0,93; в воскресенье 0,92; в субботу 0,91). Оба показателя с середины мая демонстрируют тенденцию к колебаниям с периодом в 6−9 суток.

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За сутки зарегистрировано 154 летальных исхода. В понедельник оперативный штаб сообщал о 93 смертях, 28 июня их было 104, еще днем ранее — 188.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 647 849 случаев коронавирусной инфекции, 9 320 умерших и 412 650 выписанных (9 220 выписаны за последние сутки).

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 225 879.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших после США (2,59 млн) и Бразилии (1,36 млн), однако ее догоняет Индия (566,8 тыс., суточный прирост 18,5 тыс.).

Ситуация в регионах

По данным штаба, в Москве за сутки зафиксировано 745 новых случаев COVID-19, 35 человек скончались и 2 295 выздоровели.

Еще 301 новый случай инфекции отмечен в Московской области, 279 — в Ханты-Мансийском АО, 276 — в Свердловской области, 253 — в Санкт-Петербурге, 248 — в Ямало-Ненецком АО, 242 — в Иркутской области, 203 — в Нижегородской области.

Также 179 случаев пришлись на Воронежскую область, по 144 новых пациента — в Челябинской области, Красноярском крае, 125 — в Тыве, 118 — в Мурманской области, 110 — в Саратовской области, 109 — в Новосибирской области, 106 — в Ульяновской области, 102 — в Архангельской области. В других регионах суточный прирост составил менее ста случаев.

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