В России зарегистрированы еще 6 693 случая COVID-19 за сутки

У 30,2% новых пациентов не было клинических проявлений болезни. Суточный прирост в стране устойчиво снижается, как минимум, c середины июня. Если 14 июня в России было 8,8 тыс. новых случаев, то уже через неделю было около 7,7 тыс., а еще через неделю этот показатель опустился до уровня в 6,7 тыс.
Коэффициент распространения инфекции в Москве в вторник составил 0,83 (накануне 0,80; в воскресенье 0,81, в субботу 0,78). В России этот показатель равняется 0,95 (накануне 0,93; в воскресенье 0,92; в субботу 0,91). Оба показателя с середины мая демонстрируют тенденцию к колебаниям с периодом в 6−9 суток.
За сутки зарегистрировано 154 летальных исхода. В понедельник оперативный штаб сообщал о 93 смертях, 28 июня их было 104, еще днем ранее — 188.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 647 849 случаев коронавирусной инфекции, 9 320 умерших и 412 650 выписанных (9 220 выписаны за последние сутки).
Россия
По данным штаба, в Москве за сутки зафиксировано 745 новых случаев COVID-19, 35 человек скончались и 2 295 выздоровели.
Еще 301 новый случай инфекции отмечен в Московской области, 279 — в
Также 179 случаев пришлись на Воронежскую область, по 144 новых пациента — в Челябинской области, Красноярском крае, 125 — в Тыве, 118 — в Мурманской области, 110 — в Саратовской области, 109 — в Новосибирской области, 106 — в Ульяновской области, 102 — в Архангельской области. В других регионах суточный прирост составил менее ста случаев.