22:46 (мск), источник: ТАСС
Сайт Общественной палаты РФ подвергся DDos-атаке
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Хакеры совершили
«Вечером 30 июня, после официального окончания приема голосов
Члены палаты активно опровергают недостоверную информацию, размещаемую на сайте «Карта нарушений на выборах» движения «Голос» и, возможно, именно с этим связаны инциденты с атаками, добавил он.
«Как я уже отмечал ранее, нами было зафиксировано более 5 тыс. фейков по конституционным поправкам, многие, самые резонансные, размещал и тиражировал проект “Карта нарушений” “Голоса”. 1 июля, в ключевой день голосования, я думаю, фейки будут идти практически ежечасно. Вероятно, целью хакеров было лишить Общественную палату собственной
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента Владимира Путина, — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.
Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».