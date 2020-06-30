Экс-главбуха «Седьмой студии» Масляеву освободили от наказания

Суд удовлетворил иск Минкультуры о компенсации 128,9 млн руб., выделенных на проект «Платформа» с 2011 года по 2014 годы. Эту сумму она должна выплатить вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, продюсером Алексеем Малобродским и экс-директором «Седьмой студии» Юрием Итиным.
Напомним, что Нина Масляева дала признательные показания, и ее дело выделили в отдельное производство. 26 июня огласили приговоры другим фигурантам дела. Кирилла Серебренникова приговорили к трем годам условно и назначили штраф в 800 тыс. руб., Алексею Малобродскому суд назначил два года условно, Юрию Итину — три года условно. Еще одного фигуранта дела — бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта Софью Апфельбаум — освободили от наказания из-за истечения срока давности.