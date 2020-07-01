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06:07 (мск), источник: m24.ru

Умер актер Виктор Проскурин

Он скончался на 69-м году жизни.

Источник: Москва 24

Советский и российский актер Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни, передает сайт «Комсомольской правды».

Как написала в Facebook его жена Ирина Хонда, кончина произошла «неожиданно». Подробности не сообщаются. Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1972 году окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина.

Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Помимо этого, Проскурин сыграл Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс».

Кроме того, он снялся в картинах «Белорусский вокзал», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и сериале «Дальнобойщики». Также актер озвучил фильм «Сибириада» и работал в театрах «Ленком» и Ермоловой.

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