06:07 (мск), источник: m24.ru
Умер актер Виктор Проскурин
Он скончался на 69-м году жизни.
Советский и российский актер Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни, передает сайт «Комсомольской правды».
Как написала в Facebook его жена Ирина Хонда, кончина произошла «неожиданно». Подробности не сообщаются. Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1972 году окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина.
Широкую известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена». Помимо этого, Проскурин сыграл Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс».
Кроме того, он снялся в картинах «Белорусский вокзал», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и сериале «Дальнобойщики». Также актер озвучил фильм «Сибириада» и работал в театрах «Ленком» и Ермоловой.