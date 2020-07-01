В России выявили 6 556 новых случаев коронавируса

Общее число случаев заражения в стране составляет 654 405 в 85 регионах. Умерли за день 216 пациента, общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 9 536.
За сутки полностью выздоровели 10 281 пациент с COVID-19, за все время эпидемии выздоровели 422 931. Продолжают лечение 221 938 больных.
В Москве зарегистрировали 611 новых случая болезни, общее число случаев заражения в городе достигло 222 209. За сутки выздоровели 1 796 больных, лечение продолжают 66 185 человек. Накануне в городе умерли 35 больных с коронавирусом, с начала пандемии в Москве скончался 3 831 пациент.
Помимо Москвы больше всего новых случаев отмечено в Московской области (+306), Петербурге (+262), в Ханты-Мансийском автономном округе (+261), Свердловской (+256) и Иркутской областях (+248), а также в Нижегородской области (+228), в Ямало-Ненецком автономном округе (+203), в Воронежской области (+166) и Красноярском крае (+140).
В первую тройку по общему числу случаев COVID-19 входят Москва (222 209), Московская область (57 876) и Санкт-Петербург (24 469). Следом идут Нижегородская (17 709) и Свердловская области (13 048). В остальных регионах страны зарегистрировано менее 10 000 случаев заболевания.
Число случаев COVID-19 в мире, по данным на 1 июля, превысило 10,4 млн, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Более 2,6 млн из них приходится на США, более 1,4 млн — на Бразилию, Россия занимает третье место по общему числу случаев. Всего в мире от коронавируса умерли более 511 000 человек; более 127 000 из них — в США и около 59 000 — в Бразилии.