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11:45 (мск), источник: Газета.Ру

«Спасибо тебе за все»: умер Виктор Проскурин

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах «Большая перемена», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Пиковая дама» и «Жестокий романс», умер в возрасте 68 лет. Причина его смерти в настоящий момент неизвестна, однако в 2018 году актер рассказал о диагностированном у него онкологическом заболевании.

Источник: РИА "Новости"

Жена заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда сообщила в Facebook о смерти актера на 69-м году жизни.

«Умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой… Пусть земля тебе будет пухом… Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все», — написала она.

В настоящий момент причина смерти и дата прощания с актером неизвестны.

Виктор Проскурин родился в казахском городе Атбасар 8 февраля 1952 года. После переезда семьи в Москву, стал посещать занятия театрального кружка.

В 1968 году получил предложение сыграть небольшую роль в фильме Георгия Победоносцева «Орлята Чапая», ставшего его первым появлением на экране.
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Первая попытка Проскурина поступить на театральный факультет закончилась провалом — его не приняли ни в одно из пяти крупнейших театральных училищ Москвы. При этом в разных вузах экзаменаторы обращали внимание на различные недостатки.

Преподаватели МХАТа остались недовольны ростом молодого человека, а в Щукинском училище раскритиковали его выражение лица. Тем не менее, в 1972 году Проскурин снялся в роли Гены Ляпишева в телефильме «Большая перемена», ставшим хитом в СССР.

Со второй попытки Проскурину удалось поступить именно в училище им. Щукина, откуда он выпустился в 1973 году и ненадолго вошел в состав театра на Таганке, который покинул с формулировкой «не сработался с коллективом».

По приглашению Марка Захарова Проскурин перешел в Московский театр Ленинского комсомола, где он сыграл палача в «Тиле Уленшпигеле» и могильщика в «Гамлете». Широкую популярность среди столичных любителей театра Проскурин получил благодаря роли в спектакле по пьесе Константина Симонова «Парень из нашего города».

В эти годы Проскурин также продолжил работать в кино. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Жестокий романс», «Пиковая дама», «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

В конце 1980-х Проскурин ушел из «Ленкома» и вошел в труппу театра им. Ермоловой, где прослужил больше 20 лет и сыграл в спектаклях «Прощай, Иуда», «Приглашение на казнь», «Бесноватая» и других.

В 2018 году актер стал гостем программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. В студии передачи Проскурин рассказал, что у него был диагностирован рак и ему пришлось пройти курс лечения, после которого актер изменился внешне и стал весить 42 кг.

«Я сейчас не говорю, какой я бравый солдат. У меня была какая-то вялость, которая и сейчас иногда не проходит в какие-то моменты. Я попал к удивительному человеку, врачу», — говорил он.

На вопрос ведущего о том, удалось ли ему побороть рак, Проскурин ответил уклончиво и заявил, что все еще жив благодаря своей черте не сдаваться ни при каких обстоятельствах.

«Если ты соглашаешься с какими-то вещами, то становишься пленником. А я хочу, чтобы у меня осталась такая черта характера: пленных не берем», — сказал он.

Проскурин был женат пять раз. В браке с первой женой, однокурсницей Ольгой Гаврилюк, у него родилась единственная дочь. Второй брак, с актрисой Татьяной Дербеневой, продлился недолго. С третьей супругой, постановщицей Светланой Колгановой, актер прожил вместе 20 лет, после чего они расстались. О четвертом браке Проскурина известно немного, так как актер мало рассказывал об этом периоде своей личной жизни. Ирина Хонда стала его пятой и последней спутницей.

Памяти Виктора Проскурина
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