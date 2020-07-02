12:03 (мск), источник: Lenta.Ru
Загадки прошлого
Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами.
Бывшая американская манекенщица СиСи Мур стала ведущим генетическим генеалогом страны и всего за несколько лет помогла раскрыть 109 жестоких преступлений. Она мастерски разгадывает тайны, над которыми десятки лет билось не одно поколение людей.
«Лента.ру» изучила самые долгие и запутанные расследования, завершенные благодаря Мур и ее команде.
Американка СиСи Мур еще школьницей заинтересовалась своей родословной. В конце 1980-х она работала манекенщицей, однако интерес к генеалогии не прошел. В начале 2000-х Мур решила изучить свое генеалогическое древо и так увлеклась, что вскоре ушла из модельного бизнеса и занялась генетической генеалогией.
Изначально она использовала базы ДНК, чтобы помочь усыновленным детям найти свою кровную семью. Одним из ее клиентов был американец Пол Фрончак. В 1964 году его новорожденным похитила в чикагской больнице женщина, переодетая медсестрой. Спустя два года Пола Фрончака якобы вернули законным родителям.
Мур выступила в качестве главного генеалога в документальном телесериале «Поиски корней». В 2015 году она помогла американскому
В 2018 году Мур решила использовать свои навыки, чтобы помогать в поисках преступников и раскрывать жестокие и запутанные дела. Она стала работать на компанию Parabon NanoLabs, которая занимается
Уже к сентябрю 2018 года ей удалось преуспеть в половине текущих расследований. В феврале следующего года она пришла к выводу, что почти все преступления можно раскрыть с помощью генетической генеалогии. В мае 2020 года на счету Мур было уже 109 успешных расследований.
Первым нераскрытым преступлением, за которое взялась Мур, стало убийство молодой канадской пары — 20-летнего Джея Роланда Кука и 18-летней Тани Ван Куинборг. 18 ноября 1987 года влюбленные отправились в путешествие в Сиэтл, штат Вашингтон. Последний раз их видели поднимающимися на паром в Бремертоне.
Родители забили тревогу, когда молодые не вернулась к назначенной дате — 19 ноября. На следующий день их признали пропавшими. Началась
24 ноября полуголое тело Куинборг нашли в канаве сельской дороги в вашингтонском округе Скаджит, недалеко от города Беллингхем. Ее изнасиловали, связали кабельными стяжками и убили выстрелом в голову. Следователи сочли Кука главным подозреваемым. Однако его семья и родные Куинборг отвергали эту версию.
На следующий день возле железнодорожной станции Беллингхема нашли кошелек и ключи убитой. В нескольких кварталах от этого места стоял автомобиль пары. Внутри лежали кабельные стяжки, резиновые перчатки и различные чеки, в том числе билет на паром из Бремертона в Сиэтл.
26 ноября тело избитого и задушенного Кука нашли в 96 километрах от трупа Куинборг.
Полиция посчитала, что убийца умышленно оставил в машине резиновые перчатки. «Он как бы заявлял, что на месте преступления нет его отпечатков пальцев», — подчеркнул детектив Роберт Гебо. Однако убийца просчитался: следователи все же нашли его
В течение нескольких месяцев после трагедии семьи убитых регулярно получали ужасающие поздравительные открытки с графическим описанием убийств. На конвертах, судя по почерку, надписанных одним человеком, были почтовые марки Сиэтла,
В 2018 году, спустя 30 лет после жестокого преступления к делу подключилась СиСи Мур и ее команда из Parabon NanoLabs. С помощью спермы преступника, взятой с брюк Куинборг, генетики воссоздали фотопортрет убийцы. ДНК преступника также загрузили на сайт GEDmatch, чтобы проверить его по базе данных. Так главным подозреваемым по делу стал 55-летний водитель грузовика Уильям Эрл Талботт. Полиция сравнила материалы дела с его ДНК, взятой с одноразового стаканчика, и получила стопроцентное совпадение.
20 июня 2019 года Талботта приговорили к пожизненному заключению. Он пытается обжаловать приговор в суде.
В мае 2019 года Мур помогла раскрыть преступление, совершенное 52 года назад. 10 июля 1967 года 20-летняя сотрудница департамента полиции Сиэтла Сьюзан Гальвин не вышла на работу. Никто из родных и знакомых не знал, где она находится. В тот же день ее признали пропавшей, а спустя два дня началось расследование.
13 июля труп Гальвин нашли на крытой парковке торгового центра. Она была задушена и изнасилована. По версии следователей, преступник напал на нее, когда она шла через парковку на автобусную остановку, чтобы добраться до офиса.
Полицейские собрали отпечатки пальцев с места преступления и
С появлением новых технологий и обширной базы ДНК преступников в 2002 году дело Гальвин решили пересмотреть. Но попытки найти убийцу не увенчались успехом. Расследование возобновилось в октябре 2016 года, тем не менее дело
В июле 2018 года
Дополнительные генетические исследования сделали главным подозреваемым по делу Гальвин некоего Фрэнка Выпыча. На момент совершения убийства ему было 26 лет. К тому времени он отслужил в американской армии, женился и завел ребенка. В 1971 году Выпыч развелся с первой женой и в том же году был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за воровство. Позже он снова женился и проживал в разных районах Сиэтла. В апреле 1987 года Выпыч скончался от осложнений диабета.
Следователи нашли его родственников и получили разрешение на сбор образцов ДНК, сравнили полученные материалы с профилем подозреваемого и получили точное совпадение. 26 февраля 2019 года детектив эксгумировал останки Выпыча из могилы спустя 32 года после захоронения.
Проведенное исследование подтвердило: ДНК с места преступления Гальвин совпадают с образцами Фрэнка Выпыча. «Спустя 52 года мы узнали, кто это сделал, но до сих пор не имеем и малейшего представления зачем, — подчеркнул брат Гальвин. — Этот вопрос навсегда останется без ответа».
В 2019 году Мур помогла детективам раскрыть преступление 42-летней давности. 27-летнюю Бринн Рейни в последний раз видели 24 июля 1977 года. Она работала в ночную смену в казино штата Невада. Несколькими месяцами ранее она переехала в город
В следующем месяце тело Рейни нашли частично закопанным в неглубокой яме на территории конюшни. Причину ее смерти не установили
Спустя два года, 30 июня 1979 года, 16-летняя Кэрол Андерсен возвращалась домой с вечеринки недалеко от
Десятки лет детективы не находили доказательств для связи двух убийств. Это удалось сделать только в 2017 году. Криминалисты установили, что
Тем не менее
23 января следователи получили ордер на обыск гаража, где Холт прятал личные вещи. Там они нашли улику, указывающую еще на одно преступление: вырезку из газетной статьи о стрельбе 1975 года. Неизвестный выстрелил в водителя машины во время ограбления. Дело оставалось нераскрытым. Жертва выжила и смогла описать нападавшего. Фоторобот был схож с внешним видом Холта в середине 1970-х годов. Также сообщалось, что в районе
Благодаря Мур и ее команде власти нашли виновного в жестоком убийстве 45-летней давности. Последний раз 21-летнюю Лесли Мари Перлов видели на работе 13 февраля 1973 года. Позже в тот же день ее оранжевый автомобиль Chevrolet Nova нашли возле карьера города
Тело Перлов обнаружили под дубом три дня спустя, недалеко от того места, где была припаркована ее машина. Девушка умерла от удушения.
Более 45 лет дело Перлов значилось нераскрытым. В июле 2018 года власти возобновили расследование, подключив современные технологии. К работе привлекли специалистов из компании Parabon NanoLabs, в том числе Мур. Полиция предоставила
Виновным оказался 74-летний Джон Артур Гетреу. Проведенная
В зале суда она рассказала о чудовищном нападении, которое произошло в январе 1975 года. Родители 18-летней Доу уехали в отпуск, и девушка решила пойти с тремя приятелями на поздний сеанс в кинотеатр, а затем перекусить в пиццерии. Родители позволяли детям выезжать вечером в город только в сопровождении взрослых. Этим взрослым оказался Гетреу, который на тот момент был женат.
После фильма, около трех часов ночи, Доу развезла приятелей и Гетреу по домам. Она вернулась домой, где оставался ее младший брат, и вскоре услышала стук в дверь. На пороге стоял Гетреу. Он соврал, что ребята планируют приехать и устроить небольшую вечеринку у нее дома.
Пока Доу ждала друзей, которые так и не приехали, Гетреу расспрашивал ее о взаимоотношениях с парнями и интимных подробностях, а затем начал ее домогаться.
Когда Доу попыталась высвободиться, Гетреу схватил ее за горло и приказал молчать. Она испугалась и перестала сопротивляться. После того как он ушел, девушка побежала к другу и его родителям и рассказала о произошедшем. В тот же день Гетреу арестовали. Он отказался признать себя виновным по обвинению в изнасиловании с угрозой нанесения тяжких телесных повреждений.
В июне 1975 года обвиняемый пошел на сделку со следствием и признал свою вину в изнасиловании. Суд приговорил его к шести месяцам заключения в окружной тюрьме, штрафу в 200 долларов и двум годам испытательного срока.
Выяснилось, что в 1963 году Гетреу, живший тогда в Германии, убил и изнасиловал 15-летнюю одноклассницу Маргарет Уильямс. Спустя два года его приговорили к десяти годам тюремного заключения. После выхода из тюрьмы он переехал в США, где совершил ряд подобных преступлений.
Гетреу до сих пор находится в тюрьме без права выйти под залог. Судебное расследование продолжается.
В июне 2019 года Мур и ее команда помогли разгадать тайну полувековой давности. В 1963 году 20-летний Роджер Херн Келсо уехал из дома и не вернулся. Перед отъездом он предупредил семью, что отправляется на поиски работы.
«Он был преисполнен надежд, выглядел спокойным, — рассказывает сестра Келсо. — Из уважения к нему я не стала задавать лишних вопросов. Он мог рассказать подробнее, куда собирается, но не рассказал». В следующем году в семье произошло пополнение, однако Келсо не вернулся.
«Он не пытался связаться с семьей, хотя у него с матерью были очень близкие отношения. Он ведь мог сообщить: “Все нормально. Я здесь, со мной все в порядке”, — добавила сестра. — Что нам оставалось? Мы ждали его из года в год».
Более 20 лет детективы пытались найти Келсо, а его семья терялась в догадках, что могло с ним произойти. 23 апреля 1985 года его останки нашли в мусорном контейнере на месте строительства торгового центра. Окружная полиция не смогла определить, что скелет принадлежит Келсо. Вскрытие лишь показало, что человек погиб от тяжелой травмы верхней части тела.
В 2018 году специалисты Parabon Nanolabs взяли
В результате генетики и детективы установили, что останки принадлежат Келсо. «Мы очень благодарны за то, что смогли приблизиться к истине», — отметила сестра покойного. Дело Роджера Херна Келсо
«Даже представить себе не могу, что значит потерять близкого человека и даже не знать, что с ним произошло, — говорит глава округа
«Во многих случаях семья, детективы и общество годами надеются получить ответы по очень старым нераскрытым преступлениям. Как правило, эти ответы помогают получить детективы и генетики», — подчеркнула Мур.
Вероника Гавриленко