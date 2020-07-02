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13:48 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

В Африке за месяц загадочно умерли сотни слонов

В северной части Ботсваны на протяжении месяца по неизвестной причине погибли более 350 слонов. Об этом в среду, 1 июля, сообщила газета The Guardian.

Источник: AP 2020

Отмечается, что во второй половине мая умерли 169 особей, а к середине июня их количество увеличилось почти вдвое. Ученые называют происшедшее «катастрофой».

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«Это массовое вымирание на уровне, которого не было очень и очень давно. Вне засухи я не знаю о гибели, которая была столь значимой», — заявил Найл МакКанн, директор по охране природы в британской благотворительной организации Национальный парк спасения.

Местные жители сообщают, что более половины тел погибших слонов были обнаружены возле небольших углублений с водой.

Ученые выдвинули две возможные причины смерти животных — отравление или неизвестный патоген. Однако окончательный вывод будет сделан после исследования образцов.

«Если вы посмотрите на туши, то некоторые из них упали прямо на голову, это показывает, что они очень быстро умерли. Другие, очевидно, умирали медленнее. Поэтому очень сложно сказать, что это за токсин», — указал МакКанн.

Также в качестве причины смерти учеными был упомянут COVID-19, однако это предположение маловероятно, подчеркнули они.

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