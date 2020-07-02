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07:22 (мск), источник: Life.ru

В США зафиксировали рекордные 48 тысяч заболевших коронавирусом за одни сутки

Учёные считают, что реальные показатели смертности из-за коронавируса в США могут в четыре раза превышать официальные данные.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 02.07
Инфицировано654 405+6 556
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
18.061.07
Скончалось9 536+216
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
18.061.07
Выздоровело422 931+10 281
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
18.061.07
Инфицировано10 668 410+217 782
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
18.061.07
Скончалось515 694+5 062
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
18.061.07
Выздоровело5 464 430+127 434
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
18.061.07
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Более 48 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией выявлены за минувшие сутки в США, это является новым рекордом для страны, сообщает Reuters, ссылаясь на собственные подсчёты.

Всего в Штатах, по данным университета Джона Хопкинса, зарегистрировано 2 682 270 случая CoViD-19. Из них умерли 128 028 человек, выздоровели свыше 729 тысяч.

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За минувшую неделю в США зафиксировано резкое увеличении числа заболевших. В частности, о более чем двукратном двукратном приросте инфицирований сообщили в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Техасе и ещё десяти штатах.

В то же реальное число жертв CoViD-19 может оказаться в четыре раза больше, чем официальное, отмечает медицинский журнал JAMA Internal Medicine. Издание опубликовало исследование специалистов Йельского университета, Национальных институтов здравоохранения, Массачусетского университета, компании Adelade и датского университета Роскилле. Учёные пришли к выводу, что общее количество летальных исходов за последние три месяца, превышающих ежегодные статистические показатели, на 28% больше числа смертей пациентов с CoViD-19.

Так, за весну в США зарегистрирована 781 тысяча смертей (на 122,3 тысячи выше ежегодных показателей). При этом в конце мая общее число умерших от коронавируса составляло 95 235.

Этот разрыв может объясняться как большим количеством проводимых тестов, так и изменениями в подходах к регистрации летальных исходов, связанных с коронавирусом.

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