07:22 (мск), источник: Life.ru
В США зафиксировали рекордные 48 тысяч заболевших коронавирусом за одни сутки
Учёные считают, что реальные показатели смертности
Более 48 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией выявлены за минувшие сутки в США, это является новым рекордом для страны, сообщает Reuters, ссылаясь на собственные подсчёты.
Всего в Штатах, по данным университета Джона Хопкинса, зарегистрировано 2 682 270 случая CoViD-19. Из них умерли 128 028 человек, выздоровели свыше 729 тысяч.
За минувшую неделю в США зафиксировано резкое увеличении числа заболевших. В частности, о более чем двукратном двукратном приросте инфицирований сообщили в Аризоне, Калифорнии, Флориде, Техасе и ещё десяти штатах.
В то же реальное число жертв CoViD-19 может оказаться в четыре раза больше, чем официальное, отмечает медицинский журнал JAMA Internal Medicine. Издание опубликовало исследование специалистов Йельского университета, Национальных институтов здравоохранения, Массачусетского университета, компании Adelade и датского университета Роскилле. Учёные пришли к выводу, что общее количество летальных исходов за последние три месяца, превышающих ежегодные статистические показатели, на 28% больше числа смертей пациентов с CoViD-19.
Так, за весну в США зарегистрирована 781 тысяча смертей (на 122,3 тысячи выше ежегодных показателей). При этом в конце мая общее число умерших от коронавируса составляло 95 235.
Этот разрыв может объясняться как большим количеством проводимых тестов, так и изменениями в подходах к регистрации летальных исходов, связанных с коронавирусом.