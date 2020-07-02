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10:29 (мск), источник: РИА Новости

В Калмыкии число случаев COVID-19 в психинтернате выросло до 300

ВОЛГОГРАД, 2 июл — РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в Сарпинском психоневрологическом интернате Калмыкии выросло до 300, за сутки инфекцию выявили еще у 104 человек, сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 02.07
Инфицировано661 165+6 760
18.06
7790
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Скончалось9 683+147
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Выздоровело428 978+6 047
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Инфицировано10 703 852+228 014
18.06
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Скончалось516 425+5 172
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Выздоровело5 488 918+135 646
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120295
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Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в психоневрологический интернате в Сарпинском районе Калмыкии произошла вспышка коронавирусной инфекции. По данным минздрава региона, COVID-19 подтвержден у 196 пациентов и сотрудников учреждения, было принято решение о его перепрофилировании в инфекционный госпиталь. Всего подопечных в интернате 350, работают в нем 62 человека. Ранее региональный министр социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева сообщала, что интернат работал в закрытом режиме с 17 апреля и, скорее всего, причиной вспышки коронавируса в учреждении является занос инфекции кем-то из сотрудников.

По информации Кикенова, на 2 июля в Калмыкии зарегистрировано 1839 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 122 за последние сутки. Выздоровели 1195 человек, 26 скончались.

«У нас плюс 122 человека заболевших, из них 104 в психинтернате в Сарпинском. Итого там 300 зараженных подопечных и сотрудников, которые там работают», — сказал Кикенов в прямом эфире в аккаунте минздрава в Instagram.

Он отметил, что тяжелых больных в интернате нет.

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