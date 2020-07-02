10:44 (мск), источник: RTVi
В России за сутки выявили 6 760 случаев коронавируса
За последние сутки в стране коронавирусом заразились 6 760 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 661 165 человек. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 147 человек, а полностью избавиться от нее смогли 6 047.
На первом месте по приросту заражений остается Москва — в столице за сутки выявили 662 новых случая. На втором месте — Подмосковье (+317), а за ним следует
По числу выздоровевших за сутки также лидирует Москва, где их стало больше на 1 055 человек. За ней следуют
За весь период распространения вируса в стране заболевание унесло жизни 9 683 человек. Избавились от инфекции 428 978.
1 июля общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 650 тысяч. До этого, 26 июня, впервые с конца апреля зафиксировали меньше семи тысяч выявленных случаев за сутки.
Для борьбы с распространением эпидемии в России с конца марта ввели режим нерабочих дней. Власти многих регионов обязали жителей самоизолироваться и носить защитные маски в общественных местах. В середине мая ограничения постепенно начали ослаблять.
На первом месте по числу больных остаются США. Там 2,6 млн подтвержденных случаев, 128 тысяч пациентов стали жертвами инфекции. На втором месте идет Бразилия — 1,4 млн зараженных, 60 тысяч умерли.
В конце июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в масштабах мира ускоряет темпы, несмотря на успехи отдельных стран по борьбе с заболеванием. По его мнению, самый эффективный способ борьбы с COVID-19 — отслеживание контактов.
1 июля в колонке на Washington Post Гебрейесус отметил, что без США, которые разорвали отношения с ВОЗ в конце мая, многие программы по борьбе с различными вирусами и заболеваниями будут уничтожены, а последствия коснутся всех.