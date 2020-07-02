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10:44 (мск), источник: RTVi

В России за сутки выявили 6 760 случаев коронавируса

За последние сутки в стране коронавирусом заразились 6 760 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 02.07
Инфицировано661 165+6 760
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
18.061.07
Скончалось9 683+147
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
18.061.07
Выздоровело428 978+6 047
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
18.061.07
Инфицировано10 703 852+228 014
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
18.061.07
Скончалось516 425+5 172
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
18.061.07
Выздоровело5 488 918+135 646
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
18.061.07
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Источник: Агентство «Москва»

Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 661 165 человек. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 147 человек, а полностью избавиться от нее смогли 6 047.

На первом месте по приросту заражений остается Москва — в столице за сутки выявили 662 новых случая. На втором месте — Подмосковье (+317), а за ним следует Ханты-Мансийский автономный округ (+266). На четвертом месте — Санкт-Петербург (+258), а на пятом — Иркутская область (+243).

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По числу выздоровевших за сутки также лидирует Москва, где их стало больше на 1 055 человек. За ней следуют Санкт-Петербург (+849) и Подмосковье (+750).

За весь период распространения вируса в стране заболевание унесло жизни 9 683 человек. Избавились от инфекции 428 978.

1 июля общее число заразившихся коронавирусом в стране превысило 650 тысяч. До этого, 26 июня, впервые с конца апреля зафиксировали меньше семи тысяч выявленных случаев за сутки.

Для борьбы с распространением эпидемии в России с конца марта ввели режим нерабочих дней. Власти многих регионов обязали жителей самоизолироваться и носить защитные маски в общественных местах. В середине мая ограничения постепенно начали ослаблять.

На первом месте по числу больных остаются США. Там 2,6 млн подтвержденных случаев, 128 тысяч пациентов стали жертвами инфекции. На втором месте идет Бразилия — 1,4 млн зараженных, 60 тысяч умерли.

В конце июня глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в масштабах мира ускоряет темпы, несмотря на успехи отдельных стран по борьбе с заболеванием. По его мнению, самый эффективный способ борьбы с COVID-19 — отслеживание контактов.

1 июля в колонке на Washington Post Гебрейесус отметил, что без США, которые разорвали отношения с ВОЗ в конце мая, многие программы по борьбе с различными вирусами и заболеваниями будут уничтожены, а последствия коснутся всех.

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