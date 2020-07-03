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15:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

ФБР арестовало светскую львицу Гислейн Максвелл по делу Джеффри Эпштейна

Гислейн Максвелл, британская светская львица и бывшая подруга опозоренного американского финансиста Джеффри Эпштейна, задержана в штате Нью-Гэмпшир и скоро предстанет перед федеральным судом, который выберет для нее меру пресечения.

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл в Нью-Йорке в 2005 году | Источник: Getty Images

66-летний Эпштейн был арестован в США в начале июля 2019 года. Его обвиняли в вовлечении несовершеннолетних девочек, некоторым из которых было 14 лет, в занятие проституцией. 10 августа прошлого года он был найден мертвым в камере. Следствие пришло к выводу, что смерть наступила в результате самоубийства.

В чем обвиняют Максвелл?

Гислейн Максвелл предъявлено шесть обвинений:

  • в склонении несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом;
  • сговоре с целью склонения несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом;
  • перевозке несовершеннолетних для занятия незаконным сексом;
  • сговоре с целью перевозки несовершеннолетних для занятия противозаконным сексом;
  • двух случаях лжесвидетельства.

Максвелл предположительно устанавливала дружеские отношения с несовершеннолетними девушками, приглашая их в кино или поход по магазинам, расспрашивая об их жизни и семьях, а затем, выстроив взаимопонимание, «пыталась нормализовать сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней жертвы, обсуждая сексуальные темы, раздеваясь перед жертвой, присутствуя, когда несовершеннолетняя жертва была раздета, и/или присутствуя во время сексуальных актов с участием несовершеннолетней жертвы и Эпштейна».

Максвелл все обвинения отвергает.

Некоторые предполагаемые жертвы Эпштейна утверждали, что именно Гислейн Максвелл знакомила их с ним и его приятелями.

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Одна из них, Вирджиния Джуффре, заявляла, что в возрасте 15 лет была нанята Максвелл для работы массажисткой Эпштейна. Другая, Сара Рэнсом, сказала программе Би-би-си «Панорама», что Максвелл контролировала девушек, как мадам (известный эвфемизм для обозначения содержательницы публичного дома).

В прошлом году Максвелл пожаловалась, что систематически получает угрозы ее жизни и здоровью.

Кто такая Гислейн Максвелл?

Гислейн Максвелл — одна из девяти детей британского медиамагната Роберта Максвелла, числившегося в друзьях СССР и издававшего на Западе избранные речи и статьи Брежнева, Суслова, Громыко и ряда лидеров стран Восточного блока.

Она известна широчайшими связями в высшем обществе по обе стороны Атлантики.

Например, именно она, по имеющимся данным, познакомила Эпштейна с Биллом Клинтоном и вторым сыном королевы Елизаветы II Эндрю, герцогом Йоркским.
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С 2016 года она редко появлялась на публике.

В прошлогоднем интервью Би-би-си герцог Йоркский рассказал, что разговаривал с Максвелл незадолго до ареста Эпштейна, однако тему Эпштейна они не обсуждали.

Вирджиния Джуффре заявляла, что в 2001 году, в возрасте 17 лет, якобы занималась сексом с герцогом Йоркским, когда тот был в гостях у Эпштейна. Принц Эндрю это категорически отрицает.

В ноябре прошлого года принц заявил, что из-за поднявшейся вокруг него шумихи в обозримом будущем не будет выполнять официальных королевских обязанностей.

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