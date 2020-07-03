03:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Мосгорсуд усомнился в военной коррупции
Освобожден осужденный на 10 лет
Мосгорсуд
Мосгорсуд, рассмотрев жалобы адвокатов осужденного Максима Куксина, вынес беспрецедентное решение: приговор был отменен, само дело направлено на новое рассмотрение в ином судейском составе в Кузьминский райсуд, а осужденный на 10-летний срок (обвинение требовало 12 лет)
По версии следствия, опиравшегося на показания подчиненного Куксина Юрия Ефимова, который был осужден в особом порядке на пятилетний срок, последний был вынужден платить взятки начальнику департамента за то, чтобы не лишиться работы во время реорганизации, а затем и за повышение по службе. Коррупционные эпизоды относились к 2016−2017 годам.
Вначале в папке он принес начальнику в служебный кабинет 7 млн руб., а не застав его, передал взятку вместе с референтом, который не знал о ее содержимом. Затем Ефимов якобы помог отремонтировать загородный дом начальника департамента аудита, а позже выбрал для него BMW 528i xDrive и оплатил ее в салоне «Авалон», где у него работал знакомый.
Получив иномарку за 2,5 млн руб., Куксин, по версии его подчиненного, а затем и следствия, спустя некоторое время решил заменить ее на BMW x5.
Отдав «старую» машину в зачет новой, Ефимов утверждал, что еще и доплатил крупную сумму. Всего, считало обвинение, в виде живых денег, услуг и машин Куксин получил от подчиненного 12 млн руб. Ефимов внакладе не остался, получив в результате реорганизации должность начальника отдела
Сам господин Куксин, выступая в суде, утверждал, что подчиненный его оболгал, чтобы уйти от ответственности.
Напомним, что расследование в департаменте началось после того, как Ефимов попался на получении 2 млн руб. взятки от совладельца питерского ООО «НПП “Адвент”» Николая Спасского.
Максим Куксин утверждал, что взятку в папке он не получал, да и 7 млн руб. в нее никак не поместились бы.
По его словам, ремонт в загородном доме делался на его средства, помог ему и отец. Вместе они скинулись и на машины, а помощь знакомого Ефимова из «Авалона» они объяснили тем, что тот предоставил им хорошие скидки.
По версии Куксина, реорганизация в департаменте не предполагала увольнение Юрия Ефимова, который был на хорошем счету у начальства, напротив, его давно хотели повысить. Таким образом, платить взятки было просто не за что.
Николай Сергеев