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10:58 (мск), источник: Интерфакс

В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6 718 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 03.07
Инфицировано667 883+6 718
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
19.062.07
Скончалось9 859+176
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
19.062.07
Выздоровело437 893+8 915
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
19.062.07
Инфицировано10 874 146+180 086
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
19.062.07
Скончалось521 355+5 145
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
19.062.07
Выздоровело5 756 706+276 312
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
19.062.07
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Источник: Агентство «Москва»

У 32,5% не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне в России было 6 760 новых случаев, 1 июля — 6556.

За сутки умерли 176 человек, общее число летальных исходов достигло 9 859. Выздоровели еще 8 915 человек, всего вылечившихся 437 893. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) составляет 220 131. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что под медицинским наблюдением находятся 284 158 человек.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 0,87 (накануне 0,88). В России этот показатель равняется 0,98 (накануне 0,97; еще днем ранее 0,96, 30 июня — 0,95).

Ситуация в регионах

В Москве выявлены 659 новых случаев COVID-19 за сутки, 34 человека умерли, 1 591 человек выздоровел.

Еще 298 случаев пришлись на Московскую область, на Ханты-Мансийский АО — 271, на Санкт-Петербург — 263, на Иркутскую область — 249, на Нижегородскую область — 229, на Свердловскую область — 227, на Ямало-Ненецкий АО — 191, на Воронежскую область — 151, на Мурманскую область — 147, на Красноярский край — на 135. В Челябинской области зарегистрированы 129 новых случаев, в Калмыкии — 122, в Архангельской области — 119, в Тыве — 110, в Новосибирской области — 105, в Ульяновской области — 103, в Саратовской области — 101. В других регионах прирост составил менее ста новых случаев за сутки.

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