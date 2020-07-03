В России коронавирус обнаружен еще у 6 718 человек

У 32,5% не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции.
Накануне в России было 6 760 новых случаев, 1 июля — 6556.
За сутки умерли 176 человек, общее число летальных исходов достигло 9 859. Выздоровели еще 8 915 человек, всего вылечившихся 437 893. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) составляет 220 131. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что под медицинским наблюдением находятся 284 158 человек.
Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 0,87 (накануне 0,88). В России этот показатель равняется 0,98 (накануне 0,97; еще днем ранее 0,96, 30 июня — 0,95).
В Москве выявлены 659 новых случаев COVID-19 за сутки, 34 человека умерли, 1 591 человек выздоровел.
Еще 298 случаев пришлись на Московскую область, на Ханты-Мансийский АО — 271, на Санкт-Петербург — 263, на Иркутскую область — 249, на Нижегородскую область — 229, на Свердловскую область — 227, на Ямало-Ненецкий АО — 191, на Воронежскую область — 151, на Мурманскую область — 147, на Красноярский край — на 135. В Челябинской области зарегистрированы 129 новых случаев, в Калмыкии — 122, в Архангельской области — 119, в Тыве — 110, в Новосибирской области — 105, в Ульяновской области — 103, в Саратовской области — 101. В других регионах прирост составил менее ста новых случаев за сутки.