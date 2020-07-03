Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 июляПервое обращение Сталина во время Великой Отечественной войны, избрание Ельцина на второй срок, день рождения Франца Кафки
Фоторепортажи
21Открытие летних веранд в Москве
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
13:52 (мск), источник: РИА Новости

Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене

СТОКГОЛЬМ, 3 июл — РИА Новости. Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене, созданную по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, сообщает в пятницу издание Ekstra Bladet.

Источник: Reuters

Неизвестные черной краской написали на основании памятника «Rasist Fish» («расистская рыба») и наклеили несколько стикеров. Предположительно, инцидент произошел в четверг вечером или в пятницу утром.

«Мы были на месте и собрали улики, теперь предстоит их изучить и понять, сможем ли мы продолжить расследование», — заявил изданию представитель полиции Йеспер Франдсен (Jesper Frandsen).

Новость
Осквернение на расовой почве

Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном, была открыта в 1913 году и с тех пор стала символом Копенгагена. Статуя неоднократно становилась жертвой вандалов. Дважды в 1964 и 1998 годах она лишалась головы, неудачная попытка была предпринята в 1990 году, тогда на шее Русалочки остался глубокий порез. Представители различных общественных движений использовали статую для выражения своих взглядов — дважды Русалочку одевали в паранджу, многократно обливали краской различных цветов. В январе 2020 года на статуе появилась надпись «Free Hong Kong» в поддержку протестующих в Гонконге.

Волна попыток сноса и осквернения памятников историческим деятелям причастным к колонизации пришла в Европу из США, в ряде штатов начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Следите за развитием темы Протесты в США
 Врач назвал характерную для долгожителей черту
Оправдать нельзя: кто и как создал коронавирус
Работа над законами по поправкам к Конституции уже началась
Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном ДТП
Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России
«Пузырь холода»: разгадана загадка места, которое не нагревается
Борьба за место под солнцем: на что теперь похож отдых в Турции
Как будут выглядеть люди после 25 лет «удаленки»
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой заболеваемостью раком Минздрав составил список.
Hi-Tech
Из космоса прислали невероятный снимок (фото) На Земле такого салюта не увидеть даже во время важных праздников
Авто
Новый «китаец» за 2,7 млн рублей: он выглядит так (фото) Топовая версия стоит 3,5 млн рублей. Модель стала одной из самых дорогих китайских машин на нашем рынке
Кино
Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере Звезды посетили презентацию аудиоспектакля «Пигмалион»
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Дети
Модель с синдромом Дауна стала звездой кампании Gucci (фото) Элли стала первой "особенной" моделью, которая появилась в Vogue
Леди
У Екатерины Варнавы роман с Александром Молочниковым (фото) Танцовщица и режиссер вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами».
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь