Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене

Неизвестные черной краской написали на основании памятника «Rasist Fish» («расистская рыба») и наклеили несколько стикеров. Предположительно, инцидент произошел в четверг вечером или в пятницу утром.
«Мы были на месте и собрали улики, теперь предстоит их изучить и понять, сможем ли мы продолжить расследование», — заявил изданию представитель полиции Йеспер Франдсен (Jesper Frandsen).
Статуя, созданная скульптором Эдвардом Эриксеном, была открыта в 1913 году и с тех пор стала символом Копенгагена. Статуя неоднократно становилась жертвой вандалов. Дважды в 1964 и 1998 годах она лишалась головы, неудачная попытка была предпринята в 1990 году, тогда на шее Русалочки остался глубокий порез. Представители различных общественных движений использовали статую для выражения своих взглядов — дважды Русалочку одевали в паранджу, многократно обливали краской различных цветов. В январе 2020 года на статуе появилась надпись «Free Hong Kong» в поддержку протестующих в Гонконге.
Волна попыток сноса и осквернения памятников историческим деятелям причастным к колонизации пришла в Европу из США, в ряде штатов начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.