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18:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Замминистра науки задержали по делу об афере на 40 миллионов

В Москве задержаны замминистра науки и высшего образования статс-секретарь Марина Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов. Об этом в пятницу, 3 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

По данным полиции, высокопоставленную российскую чиновницу задержали по делу об афере на 40 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах министерства образования и науки РФ.

При этом выполнение работ в полном объеме не планировалось. Заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн. рублей.

3 июля Тверской суд Москвы изберет подозреваемым меру пресечения. Марина Лукашевич была назначена на должность статс-секретаря — замминистра науки и высшего образования 19 июля 2018 года.

2 июля сообщалось, что в Нижнем Новгороде бывший чиновник Андрей Силяков продал четыре истребителя за 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от следствия.

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