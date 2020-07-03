18:40 (мск), источник: Lenta.Ru
Замминистра науки задержали по делу об афере на 40 миллионов
В Москве задержаны замминистра науки и высшего образования
По данным полиции, высокопоставленную российскую чиновницу задержали по делу об афере на 40 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах министерства образования и науки РФ.
При этом выполнение работ в полном объеме не планировалось. Заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн. рублей.
3 июля Тверской суд Москвы изберет подозреваемым меру пресечения. Марина Лукашевич была назначена на должность
2 июля сообщалось, что в Нижнем Новгороде бывший чиновник Андрей Силяков продал четыре истребителя за 153 рубля за штуку и девять лет скрывался от следствия.