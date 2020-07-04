06:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Взятка с особо крупным надзором
Заместитель генпрокурора отменил уголовное дело, возбужденное Александром Бастрыкиным.
Сегодня Басманный райсуд должен был рассмотреть ходатайство главного следственного управления СКР об аресте следователя по особо важным делам комитета Руслана Миниахметова, в отношении которого сам Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, основанной на материалах ФСБ, $100 тыс. Миниахметову заплатил один из фигурантов уголовного дела о хищениях при реконструкции объектов резиденции президента России в
Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) возбудил лично председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России. В пятницу известный следователь был задержан в качестве подозреваемого, следователи главного следственного управления СКР, в которое передал его дело генерал юстиции России Бастрыкин, предъявили Миниахметову соответствующее обвинение и допросили его в качестве обвиняемого. Затем, как положено по закону, они направили постановление о возбуждении уголовного дела в Генпрокуратуру, которая должна была оценить его законность.
В СКР подтвердили задержание следователя по особо важным делам, отметив, что «Следственный комитет и впредь будет пресекать факты коррупции в своих рядах». При этом в комитете сообщили, что «следователь получал от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя».
По его ходатайствам были заключены под стражу, а затем обвинены в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) для хищений глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, бывший глава ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов и еще несколько человек. Один из них, предприниматель Сергей Перевалов, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, дав показания на других фигурантов.
«Сделочник» в особом порядке был осужден на четыре с половиной года заключения, а апелляционная инстанция лишь немного сократила ему наказание. По данным источников «Ъ», оказавшись в колонии, Перевалов якобы обратился в ФСБ, сообщив, что передал взятку следователю Миниахметову, гарантировавшему ему условный срок. Адвокат Перевалова от комментариев вчера воздержался, сославшись на то, что находится на следственных действиях. Очевидно, между его подзащитным и Миниахметовым как раз проводилась очная ставка.
Однако уже поздним вечером выяснилось, что это и другие следственные действия с участием следователя Миниахметова не имеют смысла.
Что именно не устроило Гриня в постановлении главы СКР, точно не известно. По данным источников «Ъ», очевидно, он обратил внимание на то, что сам факт получения Миниахметовым взятки подтверждается лишь показаниями осужденного и материалами оперативной разработки, проведенной сотрудниками ФСБ. Источник «Ъ» в самой Генпрокуратуре подтвердил отмену постановления.
Источник «Ъ» в следственном комитете сообщил, что решение Гриня будет обжаловано. Для этого Александру Бастрыкину придется обращаться к своему бывшему заместителю Игорю Краснову, который в январе этого года был назначен генпрокурором. Очевидно, решить проблему за выходные они не смогут, а выходить с отмененным постановлением о возбуждении уголовного дела в суд следствие не решится. Таким образом, следователя Миниахметова должны в самое ближайшее время освободить, конечно, если его коллеги не найдут
В последнее время в производстве следователя Миниахметова находилось уголовное дело в отношении бывших руководителей Национального торгового банка из Тольятти, обвиняемых в хищении 572,9 млн руб., принадлежащих акционеру банка — госкорпорации ВЭБ. Большинство обвиняемых по требованию СКР были помещены под домашние аресты.
Ранее Миниахметов получил известность тем, что расследовал уголовные дела в отношении
Николай Сергеев