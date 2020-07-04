Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 июляКосмический катаклизм, День независимости США, начало экспедиции к Антарктиде и другие памятные даты и события, которые произошли 4 июля в разные годы
Фоторепортажи
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
06:23 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Взятка с особо крупным надзором

Заместитель генпрокурора отменил уголовное дело, возбужденное Александром Бастрыкиным.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня Басманный райсуд должен был рассмотреть ходатайство главного следственного управления СКР об аресте следователя по особо важным делам комитета Руслана Миниахметова, в отношении которого сам Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело по факту получения взятки. По версии следствия, основанной на материалах ФСБ, $100 тыс. Миниахметову заплатил один из фигурантов уголовного дела о хищениях при реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарево. Однако замгенпрокурора Виктор Гринь признал постановление Бастрыкина незаконным и необоснованным.

Читайте также
Мосгорсуд усомнился в военной коррупции

Уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) возбудил лично председатель СКР Александр Бастрыкин, к которому поступили материалы из ФСБ России. В пятницу известный следователь был задержан в качестве подозреваемого, следователи главного следственного управления СКР, в которое передал его дело генерал юстиции России Бастрыкин, предъявили Миниахметову соответствующее обвинение и допросили его в качестве обвиняемого. Затем, как положено по закону, они направили постановление о возбуждении уголовного дела в Генпрокуратуру, которая должна была оценить его законность.

В СКР подтвердили задержание следователя по особо важным делам, отметив, что «Следственный комитет и впредь будет пресекать факты коррупции в своих рядах». При этом в комитете сообщили, что «следователь получал от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя».

Источники «Ъ», близкие к следствию, рассказали, что показания о коррупции в СКР дал один из фигурантов уголовного дела о хищениях 1,3 млрд руб. в Ново-Огарево. Дело было возбуждено в марте 2017 года и находилось в производстве полковника юстиции Миниахметова.

По его ходатайствам были заключены под стражу, а затем обвинены в организации преступного сообщества (ст. 210 УК) для хищений глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, бывший глава ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов и еще несколько человек. Один из них, предприниматель Сергей Перевалов, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, дав показания на других фигурантов.

Читайте также
Бывший глава комстроя Ленобласти получил условный срок за взятку

«Сделочник» в особом порядке был осужден на четыре с половиной года заключения, а апелляционная инстанция лишь немного сократила ему наказание. По данным источников «Ъ», оказавшись в колонии, Перевалов якобы обратился в ФСБ, сообщив, что передал взятку следователю Миниахметову, гарантировавшему ему условный срок. Адвокат Перевалова от комментариев вчера воздержался, сославшись на то, что находится на следственных действиях. Очевидно, между его подзащитным и Миниахметовым как раз проводилась очная ставка.

Однако уже поздним вечером выяснилось, что это и другие следственные действия с участием следователя Миниахметова не имеют смысла.

Получив из СКР постановление о возбуждении уголовного дела, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, курирующий надзор за следствием в центральных аппаратах комитета и МВД, признал его незаконным и необоснованным.

Что именно не устроило Гриня в постановлении главы СКР, точно не известно. По данным источников «Ъ», очевидно, он обратил внимание на то, что сам факт получения Миниахметовым взятки подтверждается лишь показаниями осужденного и материалами оперативной разработки, проведенной сотрудниками ФСБ. Источник «Ъ» в самой Генпрокуратуре подтвердил отмену постановления.

Читайте также
Фигурант дела о хищениях на стройке резиденции Путина заявил о краже денег при обыске

Источник «Ъ» в следственном комитете сообщил, что решение Гриня будет обжаловано. Для этого Александру Бастрыкину придется обращаться к своему бывшему заместителю Игорю Краснову, который в январе этого года был назначен генпрокурором. Очевидно, решить проблему за выходные они не смогут, а выходить с отмененным постановлением о возбуждении уголовного дела в суд следствие не решится. Таким образом, следователя Миниахметова должны в самое ближайшее время освободить, конечно, если его коллеги не найдут какой-нибудь новый состав преступления в его действиях.

В последнее время в производстве следователя Миниахметова находилось уголовное дело в отношении бывших руководителей Национального торгового банка из Тольятти, обвиняемых в хищении 572,9 млн руб., принадлежащих акционеру банка — госкорпорации ВЭБ. Большинство обвиняемых по требованию СКР были помещены под домашние аресты.

Ранее Миниахметов получил известность тем, что расследовал уголовные дела в отношении экс-начальника ГУЭБиПК Дениса Сугробова, бывшего руководителя ГСУ СКР Дмитрия Довгия, а также экс-главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина.

Николай Сергеев

 Ефремов не виноват? Новый поворот в громком деле
Путин неожиданно прокомментировал флаг ЛГБТ на посольстве США
Поправки в Конституцию России вступают в силу
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
В Дагестане прошли похороны отца Хабиба Нурмагомедова
Курс рубля упал до минимума с конца мая
Московский регион затопило (видео)
В Англии умер старейший в мире кот
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Волевая Александра: полюбуйтесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Ученые годами спорили о том, чего не существует (подробности) На самом деле это не отдельное соединение, а разновидность пентаборида вольфрама
Авто
Новый «китаец» за 2,7 млн рублей: он выглядит так (фото) Топовая версия стоит 3,5 млн рублей. Модель стала одной из самых дорогих китайских машин на нашем рынке
Кино
Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере Звезды посетили презентацию аудиоспектакля «Пигмалион»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Популярная в сети мультяшная певица оказалась дочерью Глюкозы Девочка два года скрывала лицо от публики
Леди
У Екатерины Варнавы роман с Александром Молочниковым (фото) Танцовщица и режиссер вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами».
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь