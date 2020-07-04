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10:54 (мск), источник: РИА Новости

В Москве началось прощание с актером Виктором Проскуриным

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости Прощание с заслуженным артистом РСФСР Виктором Проскуриным началось в субботу в Москве в Театральном институте имени Щукина, где учился актер, сообщили РИА Новости в Гильдии актеров Союза кинематографистов России.

Источник: РИА Новости

Проскурин скончался 30 июня на 69-м году жизни.

Гроб с телом актера установлен в зале на сцене в окружении венков и цветов.

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Одними из первых пришли проститься актер Александр Балуев, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Виктор учился на год младше меня в Щукинском, мы общались, дружили, ухаживали за девушками. После училища мы снимались вместе, в частности, три года в белорусской многосерийной картине “Время выбрало нас”. Витя — очень талантливый актер, а по жизни он был миротворец», — сказал журналистам Герасимов.

Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего служил в Театре ленинского комсомола («Ленком»), где сразу сыграл роль Палача в «Тиле Уленшпигеле». Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова.

Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как «Большая перемена», «Выйти замуж за капитана», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Дорога на край жизни», «Очаровательные негодники» и многих других.

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