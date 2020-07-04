В Москве началось прощание с актером Виктором Проскуриным

Проскурин скончался 30 июня на 69-м году жизни.
Гроб с телом актера установлен в зале на сцене в окружении венков и цветов.
Одними из первых пришли проститься актер Александр Балуев, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
«Виктор учился на год младше меня в Щукинском, мы общались, дружили, ухаживали за девушками. После училища мы снимались вместе, в частности, три года в белорусской многосерийной картине “Время выбрало нас”. Витя — очень талантливый актер, а по жизни он был миротворец», — сказал журналистам Герасимов.
Проскурин родился в 1952 году, окончил театральное училище имени Щукина, после чего служил в Театре ленинского комсомола («Ленком»), где сразу сыграл роль Палача в «Тиле Уленшпигеле». Артист получил широкую известность в театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова.
Проскурин также известен по ролям в таких фильмах, как «Большая перемена», «Выйти замуж за капитана», «Пиковая дама», «Жестокий романс», «Дорога на край жизни», «Очаровательные негодники» и многих других.