В России число умерших от COVID-19 превысило 10 тысяч

Общее число летальных исходов в стране достигло 10 027. Россия остается на 11-м месте в мире по количеству смертей.
За последние 24 часа в стране зафиксировано 6632 новых случаев заражения. Общее число заразившихся в России составило 674 515.
По данным Роспотребнадзора, в стране под медицинским наблюдением остаются более 280 тыс. человек. Всего с начала пандемии в России проведено более 20,7 млн тестирований на заражение. Регионы продолжают снимать ограничения, исходя из местной эпидемиологической ситуации. В Москве большинство ограничений были отменены к 24 июня.