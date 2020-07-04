Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина из села в Нижегородской области прожила четверть века взаперти Женщина не общалась с соседями, не работала, не выходила на прогулки
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
21Открытие летних веранд в Москве
10:37 (мск), источник: Коммерсантъ

В России число умерших от COVID-19 превысило 10 тысяч

За последние сутки в России умерли 168 заразившихся коронавирусом COVID-19. Днем ранее — 176.

Коронавирус COVID-19
10:57 (мск)Названо число вылечившихся от коронавируса москвичей
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:33 MSK, 04.07
Инфицировано674 515+6 632
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
20.063.07
Скончалось10 027+168
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
20.063.07
Выздоровело446 879+8 986
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
20.063.07
Инфицировано11 088 671+207 390
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
20.063.07
Скончалось525 392+3 847
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
20.063.07
Выздоровело5 887 972+120 562
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
88472
1.07
130424
2.07
123067
3.07
278011
20.063.07
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Общее число летальных исходов в стране достигло 10 027. Россия остается на 11-м месте в мире по количеству смертей.

За последние 24 часа в стране зафиксировано 6632 новых случаев заражения. Общее число заразившихся в России составило 674 515.

По данным Роспотребнадзора, в стране под медицинским наблюдением остаются более 280 тыс. человек. Всего с начала пандемии в России проведено более 20,7 млн тестирований на заражение. Регионы продолжают снимать ограничения, исходя из местной эпидемиологической ситуации. В Москве большинство ограничений были отменены к 24 июня.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 04.07
 Ефремов не виноват? Новый поворот в громком деле
Путин неожиданно прокомментировал флаг ЛГБТ на посольстве США
Япония закроет 110 из 140 угольных электростанций в России
СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
Налоговый вычет при покупке недвижимости предложили увеличить
В Дагестане прошли похороны отца Хабиба Нурмагомедова
Заместитель генпрокурора отменил возбужденное Бастрыкиным дело
Вирусолог предупредил об опасности препарата Ремдесивир
Здоровье
Правда и мифы о молоке: чему верить «Лактоза вызывает прыщи и экзему», «коровам постоянно дают антибиотики», «молоко приводит к диабету» — что из этого правда, а что — нет?
Hi-Tech
Ученые годами спорили о том, чего не существует (подробности) На самом деле это не отдельное соединение, а разновидность пентаборида вольфрама
Горячие темы на Авто
Ну и хте поправки к Курилкестуции ? 255
Курилка или Путинка ? 168
Говорят, что среда это маленькая пятница , да еще в выходной 104
Сделают ли 1 июля национальным праздником? 79
Кино
Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере Звезды посетили презентацию аудиоспектакля «Пигмалион»
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
Буйнова похоронят рядом с родственниками Заворотнюк
Память о войне напоминает о стойкости нашего народа – президент России
Дети
26-летняя визажистка Гоар Аветисян впервые стала мамой (фото) У визажистки родился мальчик
Леди
У Екатерины Варнавы роман с Александром Молочниковым (фото) Танцовщица и режиссер вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами».
Новости партнеров
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
Правда глаза колет
Буйнова похоронят рядом с родственниками Заворотнюк
Память о войне напоминает о стойкости нашего народа – президент России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь