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13:29 (мск), источник: Известия

Замминистра науки Лукашевич не признала вину в хищении

Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. Об этом 4 июля сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

«Члены ОНК посетили Лукашевич в изоляторе на Петровке. Она рассказала, что никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признает», — приводит его слова ТАСС.

Накануне суд продлил арест Лукашевич на 72 часа.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала ранее, что по подозрению в хищении 40 млн руб. задержаны два человека — бизнесмен и чиновник Минобрнауки. Она не назвала имен, но позже стало известно, что задержанные — Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов.

По словам Волк, в 2016 году руководитель неназванной коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».

Собеседник агентства уточнил, что техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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