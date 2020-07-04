23:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Следователя сдал ФСБ решальщик
Стали известны подробности уголовного дела Руслана Миниахметова.
«Ъ» стали известны подробности уголовного преследования следователя по особо важным делам ГСУ СКР Руслана Миниахметова. Как выяснилось, в основу дела полковника юстиции, который разбирался в обстоятельствах миллиардных хищений, взяток и злоупотреблений, легли показания решальщика из Анапы, еще четыре года назад сообщившего ФСБ, что следствие вымогало у него $5 млн. В Генпрокуратуре в итоге решили, что законные основания для обвинения следователя Миниахметова отсутствуют. Сам господин Миниахметов узнал о решении надзорного органа, когда коллеги из СКР его уже освободили.
За Русланом Миниахметовым его коллеги из СКР с сотрудниками ФСБ пришли в пятницу в начале десятого утра. В этот момент полковник работал с материалами очередного резонансного дела в своем служебном кабинете в здании СКР в Техническом переулке. Говорят, что уголовное дело о получении Русланом Миниахметовым взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, однако руководил следственными действиями не он, а замначальника главного следственного управления комитета Павел Горячев. «Горячев и другие участники следственных действий вели себя предельно корректно, — подчеркнул в беседе с “Ъ” адвокат господина Миниахметова Константин Трапаидзе.— Просто делали свою работу».
По данным «Ъ», в основу уголовного дела следователя Миниахметова легли данные из расследования в отношении неоднократно судимого решальщика из Анапы Андрея Матуса. По приговору Анапского горсуда он получил пять лет колонии строгого режима за очередное мошенничество.
Утверждая, что располагает обширными связями в правоохранительных органах, он предложил Светлане Яровой, которая на тот момент была заместителем главы муниципалитета Анапы по имущественным вопросам, решить проблему с ее уголовным преследованием за превышение должностях полномочий, если она заплатит 37 млн руб. Часть денег решальщик, по его словам, хотел оставить себе, а остальные — передать силовикам. Вначале господин Матус признал свою вину, поэтому Руслан Миниахметов оставил его под домашним арестом, но потом дома у него нашли авиабилет, что свидетельствовало о готовящемся побеге за границу.
За это ему якобы гарантировали мягкий приговор и возращение квартир, арестованных в рамах второго эпизода расследования. Правда, имущество стоило гораздо меньше этой суммы. В итоге, по словам решальщика, он передал следователю несколько сотен тысяч долларов. По материалам провели проверку, но в возбуждении уголовного дела было отказано.
Однако затем компромат переслали в Москву — он оказался в распоряжении управления «М» ФСБ, которое негласно конкурирует с другим управлением спецслужбы — собственной безопасности. Последнее осуществляло оперативное сопровождение целого ряда уголовных дел, находившихся в производстве следователя Миниахметова. Спустя годы чекисты
Все следственные действия с непосредственным участием господина Миниахметова происходили в здании СКР. Было также проведено как минимум три обыска, в том числе в квартире следователя. Обыскали и служебный кабинет господина Миниахметова, он сам выдал своим коллегам телефоны, флешки и некоторые записи. Кстати, среди них оказалось более сотни листов по делу господина Матуса, оставшихся от прежнего расследования. Особенно много времени заняла передача уголовных дел, находившихся в производстве господина Миниахметова, другим следователям. К этому процессу он отнесся особенно тщательно, ведь, по его словам, расследования несмотря ни на что не должны прерываться, тем более что их фигуранты содержатся под домашним арестом или в СИЗО.
Потом господина Миниахметова допросили коллеги, предъявив официальное обвинение. Как отметил адвокат Трапаидзе, его подзащитный подробно и обстоятельно ответил на все вопросы, интересовавшие следствие.
«Свою вину Миниахметов категорически не признал. Ему просто было обидно, что события приняли такой оборот», — сказал защитник.
Следует отметить, что господин Миниахметов неоднократно был отмечен руководством комитета и считался одним из его ведущих сотрудников. Он расследовал десятки самых громких уголовных дел. В том числе в отношении
Между тем господину Миниахметову по его же просьбе привезли вещи, которые могли понадобиться в СИЗО. «Учитывая тяжесть обвинения, мы полагали, что ареста избежать будет сложно, поэтому начали обсуждать, о чем говорить во время судебного заседания», — сообщил господин Трапаидзе. По его словам, подзащитный даже в туалет ходил под конвоем.
Тем временем в следственных действиях был сделан очередной перерыв. «Когда нас снова вызвали в кабинет, следователь неожиданно сообщил, что нет правовых оснований для дальнейшего задержания», — отметил защитник. Полковнику тут же вернули часть изъятых вещей, а его самого проводили к выходу. Там от рядовых следователей он и услышал, что отменено постановление о возбужденном уголовном деле. При этом следователи, как показалось, искренне были рады за своего коллегу. Уже покинув комитет, из сообщений СМИ господин Миниахметов и его защитник узнали подробности: замгенпрокурора Виктор Гринь признал соответствующее постановление следствия незаконным и необоснованным. Кстати, само решение замгенпрокурора следователь Миниахметов не видел. Тем не менее, по данным «Ъ», этим же постановлением было прекращено и уголовное преследование Андрея Матуса, которому инкриминировалась дача взятки (ст. 291 УК).
Господин Трапаидзе, не вдаваясь в подробности самого уголовного дела клиента, называет его дохлым, но тем не менее полагает, что точку в нем еще ставить рано.
В СКР уже сообщили, что «отказное» постановление Виктора Гриня обжаловали у генерального прокурора Игоря Краснова, который, напомним, до января этого года являлся заместителем Александра Бастрыкина. К тому же, по данным источников «Ъ», следствие собирается изучить и другие дела, находившиеся в производстве господина Миниахметова. Очевидно, в них попытаются найти если не новый повод для его уголовного преследования, то ошибки для того, чтобы уволить его из следственных органов. Сам же господин Миниахметов готов вернуться на службу, даже понимая, что сделать это теперь будет довольно сложно.
Николай Сергеев