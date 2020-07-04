Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
17:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Актера Виктора Проскурина похоронили в Москве

Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила его жена Ирина Хонда.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сегодня прошло прощание с артистом в Театральном институте имени Щукина и отпевание в Церкви Николая Чудотворца на Щепах.

«Виктора Проскурина похоронили», — сообщила госпожа Хонда ТАСС.

Актер умер 30 июня в возрасте 68 лет. По словам жены, причиной смерти стал приступ хронической обструктивной болезни легких. Виктор Проскурин сыграл роли в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «12 стульев», «Однажды двадцать лет спустя» и др.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ефремов не виноват? Новый поворот в громком деле
Путин неожиданно прокомментировал флаг ЛГБТ на посольстве США
В России число умерших от COVID-19 превысило 10 тысяч
Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое
Отели Черноморского побережья России повысили цены
Россия ответила на обвинения Европы в повышении радиации
«Богач» из соцсетей оказался мошенником (фото)
Светящиеся ночью облака попали на фото
Налоговый вычет при покупке недвижимости предложили увеличить
Gnezdo.ru
Как жены арабов ходят дома при муже. Фото
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Волевая Александра: полюбуйтесь, что с ней стало
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Зачем в 4G модеме карта памяти Она расширяет функционал устройства
Авто
Новый «китаец» за 2,7 млн рублей: он выглядит так (фото) Топовая версия стоит 3,5 млн рублей. Модель стала одной из самых дорогих китайских машин на нашем рынке
Кино
Михалкова рассказала о съемках в сериале с Курковой и Исаковой Актрисы вместе снимаются в комедии Анны Меликян
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Россиянам летом угрожает катастрофа: Володина озвучила прогноз
Дети
26-летняя визажистка Гоар Аветисян впервые стала мамой (фото) У визажистки родился мальчик
Леди
Почему любимый бабушками клеш вернулся в моду и как его носить Разобрались, как брюки клеш превратились в трендовую вещь 2020 года
Новости партнеров
Президент России: начинаем возвращаться к нормальной работе
Президент РФ лично занялся ликвидацией последствий ЧП в сибирском городе
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Мировые СМИ обсуждают статью президента России – интересно всем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь