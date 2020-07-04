17:25 (мск), источник: Коммерсантъ
Актера Виктора Проскурина похоронили в Москве
Актера Виктора Проскурина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщила его жена Ирина Хонда.
Ранее сегодня прошло прощание с артистом в Театральном институте имени Щукина и отпевание в Церкви Николая Чудотворца на Щепах.
«Виктора Проскурина похоронили», — сообщила госпожа Хонда ТАСС.
Актер умер 30 июня в возрасте 68 лет. По словам жены, причиной смерти стал приступ хронической обструктивной болезни легких. Виктор Проскурин сыграл роли в фильмах «Большая перемена», «Жестокий романс», «12 стульев», «Однажды двадцать лет спустя» и др.