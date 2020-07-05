02:11 (мск), источник: ТАСС
В Австрии застрелили просителя убежища из России
ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в австрийской полиции.
«Убит 43-летний проситель убежища, гражданин России. Перед этим произошла стрельба. Обстоятельства выясняются. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином», — сообщил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер.
Он не смог предоставить информацию о национальности убитого и задержанного подозреваемого.
По данным представителя полиции, причины убийства неизвестны. Начато расследование, на месте происшествия работают криминалисты.