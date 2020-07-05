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02:11 (мск), источник: ТАСС

В Австрии застрелили просителя убежища из России

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в австрийской полиции.

«Убит 43-летний проситель убежища, гражданин России. Перед этим произошла стрельба. Обстоятельства выясняются. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином», — сообщил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер.

Он не смог предоставить информацию о национальности убитого и задержанного подозреваемого.

По данным представителя полиции, причины убийства неизвестны. Начато расследование, на месте происшествия работают криминалисты.

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