МКС уклонилась от обломка ступени ракеты «Протон»

Ранее в «Роскосмосе» сообщил, что высоту орбиты МКС увеличили на 900 метров с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля «Прогресс МС-14», чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором. При этом госкорпорация не уточнила, что из себя представляет и кому принадлежит данный мусор.
«Это был обломок ступени российской ракеты SL-12 (западное обозначение ракеты “Протон” — ред.), запущенной в сентябре 1987 года», — сказал представитель НАСА.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
За все время эксплуатации МКС было выполнено 25 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом последний был в сентябре 2015 года (не считая пятничного).