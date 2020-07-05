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04:07 (мск), источник: РИА Новости

МКС уклонилась от обломка ступени ракеты «Протон»

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции в пятницу была проведена для уклонения от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон», сообщил РИА Новости представитель НАСА.

Источник: Reuters

Ранее в «Роскосмосе» сообщил, что высоту орбиты МКС увеличили на 900 метров с помощью двигателей пристыкованного к станции грузового корабля «Прогресс МС-14», чтобы избежать возможного столкновения с космическим мусором. При этом госкорпорация не уточнила, что из себя представляет и кому принадлежит данный мусор.

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«Это был обломок ступени российской ракеты SL-12 (западное обозначение ракеты “Протон” — ред.), запущенной в сентябре 1987 года», — сказал представитель НАСА.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

За все время эксплуатации МКС было выполнено 25 маневров для уклонения станции от космического мусора, при этом последний был в сентябре 2015 года (не считая пятничного).

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