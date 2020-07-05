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07:06 (мск), источник: РБК

В Австрии застрелили просителя политического убежища из России

В австрийском городе Герасдорф-бай-Вин был застрелен россиянин, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию. Предполагаемого преступника задержали. И убитый, и подозреваемый — граждане России. По данным австрийской полиции, оба являются уроженцами Чечни.

По словам представителя ведомства Вальтера Шварценекера, убитый — проситель политического убежища, у него был российский паспорт. «Вероятно, чеченец», — приводит его слова радиостанция OFR.

Как пишет OE24, мужчину убили вечером 4 июля выстрелом в голову. Инцидент произошел возле одного из городских торговых центров.

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Предполагаемого преступника задержали через несколько часов, его автомобиль был остановлен в городе Линц. Полиция считает, что стрелявший также является уроженцем Чечни, заявил Шварценекер. При задержании мужчина не сопротивлялся.

Шварценекер заявил ТАСС, что убитому было 43 года. Он отметил, что и застреленный, и предполагаемый преступник — граждане России, но не смог предоставить данные об их национальностях, передает агентство. Полиция пока не установила причины убийства.

По данным источников «Кавказ. Реалии», убитый — уроженец Чечни Мамихан Умаров. Об этом также пишет «Кавказский Узел». Издания сообщают, что Умаров последовательно критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на Youtube под именем «Анзор из Вены».

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