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11:59 (мск), источник: ТАСС

Четыре человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ в Кировской области

ТАСС, 5 июля. Еще один пострадал.

Четыре строителя погибли в городе Зуевке Кировской области в результате обрушения перекрытий строящегося торгового центра, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщил глава Зуевского района области Анатолий Кощеев.

«Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли, еще один зажат обломками, его достают. Там строили одноэтажное торговое здание, территория огорожена», — сообщил Кощеев.

По его словам, одноэтажное здание строил частный инвестор на своей территории, он имел разрешение на строительство. «Разрешение на строительство выдали, все в рамках закона. Погибли строители, которые работали на месте», — добавил он.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, причиной происшествия могло стать нарушение при строительных работах. «Обрушение перекрытий в строящемся торговом центре произошло на площади 250 кв. м. По предварительным данным, к этому могли привести нарушения при проведении строительных работ», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, общая площадь торгового центра 7,5 тыс. кв. м.

Город Зуевка является административным центром одноименного района Кировской области, он расположен в 105 км к востоку от Кирова. В городе проживает более 10 тыс. человек.

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