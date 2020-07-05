19:39 (мск), источник: Lenta.Ru
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности
Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города
В начале июля в граничащей с Россией Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.
Позднее главный инфекционист Федерального
Чума — это бактериальная болезнь, которая в первую очередь поражает диких грызунов. Она распространяется от одного животного к другому через блох. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.