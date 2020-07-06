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18:28 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич по делу о мошенничестве

Она будет находиться под стражей до 16 августа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Лукашевич меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 августа», — зачитала решение судья Марина Сизинцева.

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